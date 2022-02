F1, Imola tra le 3 gare sprint del 2022: ecco il nuovo sistema di punteggio

Sabato 23 aprile a Imola si disputerà la prima corsa prima della stagione 2022. Anche quest’anno, infatti, la griglia di partenza della gara della domenica verrà decisa dalla corsa che si disputerà il giorno precedente.

F1 2022: Imola tra le 3 gare sprint, il nuovo punteggio

Il vincitore della sprint, secondo le novità introdotte oggi dalla prima riunione della F1 Commission, presieduta per la prima volta dal nuovo presidente Mohammed Ben Sulayem, ha confermato il format dello scorso anno con una sessione di prove libere da un'ora il venerdì, seguita dalle normali qualifiche nel pomeriggio, la seconda sessione di prove libere da un'ora il sabato e la gara di 100 km che stabilisce la griglia della domenica.

Le sprint si disputeranno in 3 eventi sui 23 in calendario. Dopo Imola farà il suo ritorno in Austria, sabato 9 luglio e in Brasile, sabato 12 novembre. La novità più importante riguarda l'assegnazione dei punti che non andranno più soltanto ai primi tre, ma ai primi otto classificati con punteggio a scalare da 8, al vincitore, a 1, all'ottavo.

F1 2022: nuove regole per evitare la farsa di Spa

In questo primo incontro è stata inoltre presa un’altra decisione molto importante. Per evitare che si ripeta una gara come quella di Spa dello scorso anno, che venne giudicata dai più una farsa, è stato deciso che non verrà assegnato nessun punto a meno che il leader della corsa non abbia completato un minimo di due giri senza l'intervento di una safety Car e/o di una virtual safety car.

In particolare se chi è al comando della corsa ha completato più di due giri ma meno del 25% della distanza programmata, i punteggi saranno assegnati come segue:

1º: 6 punti;

2º: 4 punti;

3º: 3 punti;

4º: 2 punti;

5º: 1 punto.

Se chi è al comando ha completato almeno il 25% della corsa ma meno del 50% i punti saranno ripartiti nel seguente modo:

1º: 13 punti;

2º: 10 punti;

3 °: 8 punti;

4º: 6 punti;

5º: 5 punti;

6º: 4 punti;

7º: 3 punti;

8º: 2 punti;

9º: 1 punto.

Se, invece, il leader della corsa avrà completato almeno il 50% dei giri previsti, ma meno del 75% della distanza di gara, i punti saranno assegnati così: