F1 2023, presentata la nuova Mercedes: torna la livrea nera per Hamilton e Russell

La Mercedes ha presentato oggi, mercoledì 15 febbraio, la nuova F1W14, la monoposto con cui lotterà per il campionato di F1 2023 che scatta domenica 5 marzo in Bahrain. La monoposto, che vuole essere l'arma del riscatto per Hamilton, a secco di vittorie nel 2022 e Russell, vincitore di una gara lo scorso anno, avrà nuovamente la livrea nera.

“Le nostre speranze e aspettative sono sempre di essere in grado di lottare per un campionato del mondo. I nostri concorrenti, però, sono stati molto forti l'anno scorso e stiamo cercando di recuperare. Correre davanti richiede resilienza, lavoro di squadra e determinazione. Affrontiamo ogni sfida, mettiamo il team al primo posto e non lasceremo nulla di intentato nell'inseguimento per ogni millisecondo. Quest'anno, faremo di tutto per tornare di nuovo davanti", ha detto il team principal della Mercedes, Toto Wolff.

La F1W14 come spiegato dal direttore tecnico Mike Elliot, ha un'importante riduzione del peso complessivo rispetto a quella precedente, soluzione che offrirà un bilanciamento migliore e una maggior corrispondenza al regolamento sull'aerodinamica. La Mercedes versione 2023 punta a essere anche più affidabile. Hamilton e Russel, con questa vettura, vogliono puntare al Mondiale.