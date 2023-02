F1, la Ferrari presenta la nuova SF-23: a Fiorano l'entusiasmo dei tifosi per tornare alla vittoria

La Ferrari oggi, martedì 14 febbraio, ha fatto un grande regalo a tutti i suoi tifosi, presentando nella giornata dedicata alla Festa degli innamorati la nuova SF-23, la vettura che avrà l'obbligo di vincere.

‘Fratelli d’Italia’, l’inno degli italiani, ha risuonato a Fiorano, dove la Ferrari ha scelto di mostrare la nuova macchina davanti ai tifosi, con una presentazione dinamica e in presenza. I piloti hanno fatto i primi giri sulla pista di casa con la vettura che andrà in Bahrain per i primi test pre-campionato, in programma dal 23 al 25 febbraio.

F1, la SF-23: la nuova Ferrari per vincere il titolo

"La nostra sfida è vincere e portare la Ferrari davanti a tutti. L'obiettivo di tutti è tornare alla vittoria. Sento l'entusiasmo della gente e di tutti coloro che lavorano per questa squadra, questo evento è il modo migliore di iniziare la stagione. Un momento molto intenso, la cosa più importante è tornare al successo e mantenere le promesse". Frederic Vasseur, il nuovo team principal suona la carica, consapevole che quest’anno, dopo l’addio di Mattia Binotto giunto secondo nel mondiale costruttori, l’unico risultato possibile sarà il successo.

“E' speciale presentare la macchina coi nostri tifosi" ha detto Leclerc e Carlos Sainz ha aggiunto, "La Ferrari è l'unica che regala questa atmosfera". La nuova SF-23 avrà il compito di riportare il mondiale piloti a Maranello, risultato che manca dal successo nel 2007 con Kimi Raikkonen e di vincere il titolo costruttori, interrompendo un digiuno che dura dal 2008. La nuova Ferrari nasce per essere più potente nel motore, più affidabile, è bella e non soffrirà per il saltellamento che tanto ha penalizzato la Rossa soprattutto nella seconda parte della scorsa stagione. Il conto alla rovescia è ufficialmente cominciato.

Da domenica 5 marzo in Bahrain la Ferrari vuole lottare per il titolo: Max Verstappen e la Red Bull sono avvisati.