Ancora gravi errori Ferrari nelle qualifiche in Brasile: Leclerc arrabbiatissimo parte decimo nella sprint race

Torna l'incubo strategie in casa Ferrari. Ieri, durante la sessione di qualificazione che ha deciso la griglia di partenza della sprint-race del Gp del Brasile, la Scuderia di Maranello ha preso decisioni sbagliate che hanno danneggiato nuovamente Charles Leclerc. La sessione è stata caratterizzata dal meteo instabile con i timori per l'arrivo della pioggia.

Leclerc ha rischiato una clamorosa eliminazione già in Q1, quando, rientrato a metà sessione per montare le gomme slick al posto delle intermedie per risalire la classifica, si è trovato a fare i conti con le incertezze del muretto. I meccanici prima preparano un set di gomme usate, poi uno di gomme nuove. Charles si trova così ad attendere gli pneumatici in pit lane, mentre in squadra verificano che i codici delle coperture siano quelli corretti. Via radio chiede al team ''Ma cosa stiamo facendo?".

Le traversie del pilota del Cavallino, però, non sono affatto finite. Charles, infatti, dopo aver superato il Q2, deve fare i conti con gli errori della Ferrari anche nel momento decisivo della qualifica, la Q3. L'asfalto è asciutto e 9 piloti, incluso l’altro Ferrarista Sainz, montano le gomme soft. La Ferrari decide, però, di montare le intermedie a Charles Leclerc. A Interlagos in quel momento pioviggina, il monegasco è il più lento in pista e ha grandi difficoltà a tenere nel tracciato la monoposto.

Gli strateghi del muretto lo richiamano frettolosamente ai box dopo che aveva già superato la linea e la corsia della pit-lane per montargli le gomme slick. Russell, però, finisce nella ghiaia e viene esposta la bandiera rossa. Il grave errore diventa un vero e proprio disastro. A quel punto tutti i piloti, infatti, hanno un tempo valido con le gomme da asciutto, tranne Leclerc che si sfoga così: "Tutti hanno completato un giro con le gomme da asciutto? Ragazzi, meraviglioso, fottutamente meraviglioso".

Il pilota monegasco della Ferrari, arrabbiatissimo, partirà 10° nella Sprint Race del Gp del Brasile, in programma oggi, sabato 12 novembre e sarà alle spalle di Sergio Perez. Il pilota messicano della Red Bull è il suo rivale diretto per conquistare il secondo posto nella classifica piloti e scatterà nono.

Anche durante la Sprint-Race in programma oggi, sabato 12 novembre, sono previste piogge e instabilità. Domenica 13 novembre in gara potrebbe arrivare quella pioggia che tradizionalmente ha movimentato le corse sul tracciato carioca. Stavolta riusciranno gli uomini di Maranello, per aiutare Leclerc e Sainz, ad attuare le strategie giuste e a farsi trovare pronti?