Imola, ecco quando si correrà nel 2022: lo svela il ministro Di Maio

Domenica 24 aprile 2022. È questa la data scelta dagli organizzatori del Mondiale per l’edizione del prossimo anno Gran Premio dell’Emilia Romagna e del Made in Italy, che ha debuttato quest’anno con questa denominazione. A Imola si è corso, durante la pandemia, per due anni consecutivi a porte chiuse.

Le gare in programma dalla prossima primavera saranno sicuramente una festa. Ritroveranno il magico pubblico della F1 e saranno per tutti una grande occasione per godersi dal vivo lo spettacolo e le bellezze emiliano-romagnole.

Il Gp in programma nel 2022, che prende in calendario il posto inizialmente occupato dal Gp della Cina, sarà la prima corsa di quelle in programma fino al 2025 che sono frutto di un importante accordo raggiunto tra i vertici della F1, il nostro Governo e la Regione Emilia Romagna.

Oggi, venerdì 15 novembre, ad annunciare ufficialmente la data in cui i bolidi della F1 torneranno in riva al Santerno nel 2022 è stato il Ministro degli Esteri, l’onorevole Luigi Di Maio.

"Adesso è ufficiale, il Gran Premio del Made in Italy e dell’Emilia Romagna sarà nel cartellone della Formula 1 anche nella prossima stagione. È stato siglato un accordo fino al 2025. L’Italia avrà due gran premi di F1: Monza e, appunto, Imola. Un lavoro di squadra, per il quale ringrazio i ministri Giovannini e Franco, Agenzia ICE e ACI Automobile Club d'Italia, che ha visto un importante impegno finanziario del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, oltre che la sinergia tra governo centrale e Regione Emilia-Romagna", scrive il ministro sui social.

"Con il presidente Stefano Bonaccini infatti abbiamo deciso di unire le forze e riportare a Imola un gran premio prestigioso per tutta l’Italia, volano per il turismo e per tutto il nostro Made in Italy. Questa è l’Italia che eccelle, con visione e programmazione, che attraverso competizioni internazionali riesce a mettere in risalto le nostre bellezze e competenze. E come sempre la Farnesina è in prima linea per valorizzare il brand Italia".

