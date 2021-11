F1, Gp Città del Messico: quali sono le previsioni meteo

Ricomincerà da Città del Messico l’avvincente sfida tra Lewis Hamilton e Max Verstappen per la corona iridata. Si correrà in Messico per la 21esima volta, la prima dal 2019. Questa volta il cielo si annuncia sereno per tutto il weekend. La battaglia mondiale si svolgerà sull’asciutto.

Non è prevista pioggia per l’intero arco del weekend.

F1, Gp Messico: il meteo

Venerdì 5 novembre, FP1 e FP2

giornata prevalentemente soleggiata con annuvolamenti medi nel pomeriggio;

Temperatura massima prevista: 24 gradi Celsius;

Possibilità di pioggia: 0%.

Sabato 6 novembre, FP3 e qualifiche:

Condizioni: Il tempo dovrebbe essere prevalentemente soleggiato con nuvole alte.

Temperatura massima prevista: 23 gradi Celsius

Possibilità di pioggia: 0%

domenica 7 novembre: gara