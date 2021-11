F1, ufficiale: Gp Spagna a Barcellona fino al 2026

Il Gran Premio di Spagna si disputerà a Barcellona fino al 2026. Oggi, venerdì 26 novembre, è stato ufficializzato l'accordo tra gli organizzatori della corsa sul Circuit de Barcelona-Catalunya e i vertici della F1.

Stefano Domenicali ha commentato così l'accordo raggiunto: "Voglio ringraziare l'organizzatore e le autorità per il loro entusiasmo e l'impegno a mantenere la Formula 1 a Barcellona con miglioramenti programmati per la pista e strutture, continuando la nostra lunga storia insieme. I team e i piloti sono sempre felici all'idea di correre su questa pista e visitare Barcellona. E i fan spagnoli continueranno a vedere da vicino i loro idoli, Fernando Alonso e Carlos Sainz".

Il pilota spagnolo della Ferrari ha immediatamente commentato su Twitter la notizia: "Grande notizia, continueremo a divertirci nella gara di casa".

Gran noticia!! Seguiremos disfrutando del GP de casa!! Vamos @Circuitcat_es!

Great news!! We will continue to enjoy the home GP!! Let’s go @Circuitcat_eng! https://t.co/8zfOsBNlP4