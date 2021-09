Monza, Gp Italia: gli orari di qualifiche, sprint-race e gara

Lo spettacolo della F1 è di scena sulla mitica pista brianzola. Gli orari per non perdere nemmeno una delle emozioni in pista

Terza settimana consecutiva di gare per la F1. Dopo la ‘gara farsa’ di Spa, è arrivata una bella vittoria per Max Verstappen sulla pista di casa, a Zandvoort. Ora l’olandese della Red Bull è in vantaggio di 3 lunghezze nel suo duello iridato con Lewis Hamilton.

Saranno loro i protagonisti più attesi del nostro Gran Premio sulla mitica pista, che è presente nel Mondiale fin dal 1950. C'è grande attesa anche per quanto potrà fare la Ferrari tra le staccatone e i curvoni di un circuito leggendario che presenta difficoltà tecniche e possibilità di sorpasso anche grazie al DRS.

F1, Gp Italia: gli orari in tv

Il Gran Premio d'Italia, in programma a Monza da domani, venerdì 10 settembre a domenica 12 settembre, vedrà il ritorno della Sprint Race.

Come a Silverstone (qui trovate l'articolo completo) la griglia di partenza sarà stabilita tramite una gara di qualificazione che si svolgerà nella giornata di sabato.

Le prove ufficiali si svolgeranno nella giornata di venerdì e decideranno l’ordine di partenza della sprint-race. Il Gran Premio d'Italia sarà trasmesso in diretta esclusiva su Sky e in chiaro su Tv8. Qui trovate gli orari in dettaglio.