F1 Austin oggi in tv: dove vederlo in diretta e in chiaro (Sky e Tv8)

La F1 torna nuovamente in pista nel weekend. Domenica 23 ottobre si corre il Gran Premio degli Stati Uniti sul tracciato di Austin, un'altra occasione per rivedere la passione per il Circus recentemente esplosa negli americani grazie al successo di "Drive to survive".

Max Verstappen si è laureato due volte campione del mondo nell'appuntamento precedente in Giappone. L'olandese è nuovamente favorito, vista anche la penalità che dovrà scontare Leclerc. Il pilota monegasco della Ferrari sarà penalizzato di 10 posizioni sulla griglia di partenza per aver sostituito il motore.

F1 Austin, Gp Stati Uniti: dove vederlo in diretta e in chiaro

I piloti sono pronti a sfidarsi sui 5.513 metri di un tracciato caratterizzato da un finale con alto carico aerodinamico e una serie di curve e controcurve lente, prima dei due curvoni veloci che portano al traguardo. Il Gp di Austin si correrà quando in Italia sarà sera.

Sarà trasmesso in diretta su Sky Sport 1 e Sky Sport Formula 1, in streaming su Sky Go e Now Tv e qualifiche e gara saranno in diretta in chiaro anche su Tv 8.

Venerdì 21 ottobre (prove libere Gp Austin, diretta su Sky)

Libere 1 ore 21.00

Libere 2 ore 00.00

Sabato 22 ottobre (qualifiche Gp Austin, diretta su Sky e in chiaro su Tv8)

Libere 3 ore 21.00

Qualifiche ore 00.00 (diretta anche Tv 8)

Domenica 23 ottobre

Gp Austin ore 21.00 (diretta anche Tv 8)

F1 Gp Usa, Austin: la griglia di partenza

1) Carlos Sainz (Ferrari)

2) Max Verstappen (Red Bull)

3) Lewis Hamilton (Mercedes)

4) George Russell (Mercedes)

5) Lance Stroll (Aston Martin)

6) Lando Norris (McLaren)

7) Valtteri Bottas (Alfa Romeo)

8) Sergio Perez (Red Bull), penalizzato di cinque posizioni

9) Alexander Albon (Williams)

10) Sebastian Vettel (Aston Martin)

11) Pierre Gasly (AlphaTauri)

12) Charles Leclerc (Ferrari), penalizzato di dieci posizioni

13) Yuki Tsunoda (AlphaTauri)

14) Fernando Alonso (Alpine), penalizzato di cinque posizioni

15) Kevin Magnussen (Haas)

16) Daniel Ricciardo (McLaren)

17) Esteban Ocon (Alpine)

18) Mick Schumacher (Haas)

19) Guanyu Zhou (Alfa Romeo), penalizzato di cinque posizioni

20) Nicholas Latifi (Williams)