F1 oggi in tv, Gp Abu Dhabi: orari diretta Sky e Tv8 in chiaro

Il combattutissimo Mondiale 2021 di F1 verrà assegnato soltanto nell’ultimo atto di questa avvincente stagione. Lewis Hamilton (Mercedes) scende in pista per conquistare il suo ottavo titolo iridato e superare Michael Schumacher in testa alla classifica dei piloti che hanno vinto più Mondiali nella storia della F1.

Max Verstappen (Red Bull), che dopo 21 gare ha 369,5 punti e ha una vittoria in più rispetto al rivale, vuole conquistare il suo primo titolo iridato battendo un rivale blasonato come l’inglese per iscriversi al club di coloro che vantano la vittoria di almeno un campionato del mondo.

Il giovane olandese, che già ha una grande esperienza in F1, sa che questa è una grande occasione. Dopo aver visto azzerarsi il suo vantaggio per la grande rimonta di Hamilton, reduce da tre vittorie consecutive, si prepara a dare battaglia anche sulla rinnovata pista di Yas Marina.

La parte lenta del vecchio tracciato ormai è soltanto un ricordo. Le 5 curve lente sono state eliminate in favore di una seconda parte della pista che si annuncia decisamente più spettacolare e diventerà così un ulteriore variabile inedita in questo affascinante epilogo della stagione.

Tra gli altri motivi di interesse (qui ne trovate 5 che abbiamo raccolto per voi) ci sono la lotta per la vittoria nel Mondiale Costruttori, che vede la Mercedes favorita e quella della Ferrari, a un passo dal terzo posto. Sarà una gara tutta da seguire, il tanto atteso capitolo finale di un’appassionante stagione. Qui trovate gli orari per non perdere nemmeno una delle emozioni in pista.

F1 oggi in tv Gp Abu Dhabi: gli orari Sky e Tv8

Il Gran Premio di Abu Dhabi, l'ultima prova del Mondiale di F1 2021, decisiva per il campionato, sarà trasmessa in chiaro per gli abbonati su Sky e su Sky Sport F1 e sarà in diretta gratuita anche su Tv8.