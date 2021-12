F1 oggi in tv, Gp Arabia Saudita: orari diretta Sky e differita Tv8

L’Arabia Saudita è pronta a ospitare per la prima volta un Gran Premio di F1. Si corre sulla pista di Jeddah, un tracciato cittadino inedito che è il secondo più lungo del Mondiale, dopo Spa-Francorshamps e si caratterizza per le 27 curve veloci che si presentano come particolarmente impegnative per i piloti.

Max Verstappen (Red Bull) avrà a disposizione il primo match-ball nei confronti di Lewis Hamilton (Mercedes).

L'olandese ha otto punti di vantaggio. Per laurearsi campione del mondo, però, deve riuscire a vincere e sperare che l'inglese non vada oltre il sesto posto (qui trovate tutte le combinazioni possibili).

Gli basterebbe il secondo posto solo nel caso che Hamilton non andasse a punti. Ma il sette volte campione del mondo non ha nessuna intenzione di abdicare e, forte delle due vittorie consecutive in Brasile e a Losail, vuole andare a giocarsi ad Abu Dhabi la possibilità di conquistare in rimonta l'ottavo titolo iridato della sua carriera per diventare il pilota che ha vinto più titoli nella storia della F1.

La Ferrari cerca un buon risultato con Charles Leclerc e Carlos Sainz per blindare il terzo posto nel Campionato Costruttori sulla Mercedes. Sarà un grande spettacolo. Qui trovate gli orari per non perdere nemmeno una delle emozioni in pista.

F1 oggi in tv, gli orari Sky e Tv8 del Gp di Arabia Saudita

Il Gran Premio dell'Arabia Saudita, penultima prova del Mondiale di F1 2021, sarà trasmesso in chiaro per gli abbonati su Sky e su Sky Sport F1 e in streaming su Sky Go e su NOW.