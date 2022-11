F1 Interlagos oggi in tv: dove vedere il Gp del Brasile in diretta e in differita (Sky e Tv8)

Penultimo appuntamento stagionale con la F1. Domenica 13 novembre si correrà il Gran Premio del Brasile sul tracciato di Interlagos. Prezioso antipasto di questo weekend sarà la sprint race che si svolgerà nella giornata di sabato 12 novembre. Il risultato deciderà la griglia di partenza del Gp. Le prove di qualificazione per decidere l'ordine di partenza della corsa sprint si disputeranno nella giornata di venerdì 11 novembre.

Entrambi i campionati sono stati assegnati con il titolo piloti conquistato da Max Verstappen, diventato due volte campione del mondo e il successo della Red Bull tra i Costruttori. In ogni caso sarà battaglia per onorare lo spettacolo di fronte al pubblico brasiliano, tra i più innamorati della F1. Sul piano sportivo è interessante la lotta per la piazza d'onore.

Sergio Perez con 280 punti precede al secondo posto in classifica Charles Leclerc, che ha 275 punti. In classifica Costruttori la Ferrari è seconda con 487 punti, ma deve fare attenzione alla Mercedes che è staccata di 40 punti, a quota 447. A Maranello sono pronti a dare il massimo per non subire il sorpasso da parte del team di Toto Wolff. Sarà interessante seguire la battaglia tra Leclerc, Sainz, Hamilton e Russell nelle ultime due gare della stagione.

F1, Gp Brasile: dove vederlo in diretta e in differita

Il Gran Premio del Brasile si corre sul tracciato di Interlagos, che si prepara ad ospitare la F1 per la 40esima volta. I piloti nel Gp di domenica 13 novembre si sfideranno sulla distanza di 71 giri (305,91km).

La sfida sarà impegnativa anche per le monoposto, visto che è una pista che alterna un tratto guidato, a parti dove è richiesta un'elevata velocità di punta: cambio e freni saranno particolarmente sollecitati. Qui trovate gli orari in tv.

Orari Sky

Venerdì 11 novembre

Libere 1 ore 16.30

Qualifiche ore 20.00

Sabato 12 novembre

Libere 2 ore 16.30

Sprint Race ore 20.30

Domenica 13 novembre

Gara ore 19.00

Orari Differita Tv 8 differita

Sabato 12 novembre

Qualifiche ore 19.45

Sprint Race ore 21.30

Domenica 13 novembre