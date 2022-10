F1 Suzuka oggi in tv: dove vedere il Gp del Giappone in diretta e in differita (Sky e Tv8)

Secondo appuntamento consecutivo in questo mese di ottobre con la F1. Domenica 9 ottobre a Suzuka si disputa il Gp del Giappone, la quintultima prova della stagione 2022. Max Verstappen avrà la seconda possibilità per laurearsi campione del mondo.

L'olandese, che vinse il suo primo titolo al termine della stagione 2021 nel super-discusso Gp di Abu Dhabi, è vicinissimo alla conquista del suo secondo titolo iridato. Potrà festeggiare la sua seconda corona iridata in terra nipponica se conquisterà 8 punti più di Leclerc e 6 più di Sergio Perez.

Un'impresa decisamente alla portata di SuperMax che, prima del settimo posto di Singapore, era reduce da cinque vittorie consecutive. Leclerc e Sainz, alla vigilia, sono ottimisti sulle possibilità della Ferrari di disputare una buona gara. Dopo la rocambolesca gara di Singapore, sarà una gara da non perdere.

F1, Gp Giappone: dove vederlo in diretta e in streaming

Il Gran Premio del Giappone ritorna finalmente in calendario dopo due anni di pandemia. Suzuka è uno dei tracciati più amati e in passato ha visto sfide leggendarie come quelle memorabili tra Ayrton Senna e Alain Prost.

I piloti si sfideranno sulla distanza di 53 giri per un totale di 307 chilometri. Il Gp del Giappone 2022 a Suzuka sarà trasmesso in diretta su Sky e in streaming su Now e Tv8.

Sabato 8 ottobre: qualifiche Gp Giappone

ore 08:00 (diretta su Sky, ore 16:30 differita Tv8)

Domenica 2 ottobre: Gp Giappone

ore 07:00 (diretta su Sky, ore 16:00 differita su Tv8)

F1, Gp Giappone: la griglia di partenza

1. Verstappen (Red Bull) 1'29"304

2. Leclerc (Ferrari) 1'29"314

3. Sainz (Ferrari) 1'29"361

4. Perez (Red Bull) 1'29"709

5. Ocon (Alpine) 1'30"165

6. Hamilton (Mercedes) 1'30"261

7. Alonso (Alpine) 1'30"322

8. Russell (Mercedes) 1'30"389

9. Vettel (Aston Martin) 1'30"554

10. Norris (McLaren) 1'31"003

11. Ricciardo (McLaren) 1'30"659

12. Bottas (Alfa Romeo) 1'30"709

13. Tsunoda (AlphaTauri) 1'30"808

14. Zhou (Alfa Romeo) 1'30"953

15. Schumacher (1'31"439)

16. Albon (Williams) 1'31"311

17. Gasly (AlphaTauri) 1'31"322

18. Magnussen (Haas) 1'31"352

19. Stroll (Aston Martin) 1'31"419

20. Latifi (Williams) 1'31"511