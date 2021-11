F1 oggi in tv, Gp Qatar: orari diretta Sky e differita Tv8

Le monoposto più veloci del mondo si sfideranno per la prima volta sulla pista che da anni apre il Motomondiale. Max Verstappen si presenta alla vigilia del Gran Premio del Qatar con 14 punti di vantaggio su Lewis Hamilton.

Il sette volte campione del mondo della Mercedes è reduce dalla bellissima vittoria in Brasile e cercherà in tutti i modi di vincere per tenere aperte le sue possibilità di conquistare la vittoria del titolo iridato.

Sarà un’altra grande battaglia tra i due grandi protagonisti di questa stagione. Qui trovate gli orari per non perdere nemmeno una delle emozioni in pista.

F1 oggi in tv, Losail: gli orari Sky e Tv8

Il Gran Premio del Qatar sarà trasmesso in chiaro per gli abbonati su Sky e su Sky Sport F1 e in streaming su Sky Go e su NOW. Sarà trasmesso in differita in chiaro su Tv8.