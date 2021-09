F1 oggi in tv, orari Gp Italia: dove vedere la gara in diretta e in chiaro

Tutto è pronto per il weekend di Monza. Gli orari per non perdere nemmeno una delle emozioni in pista

La F1 è pronta a scendere in pista in Italia, a Monza, nel Tempio della velocità. Una gara attesissima dai tifosi italiani, ancora più speciale per i tifosi della Ferrari. Alla Rossa, come sempre, non mancherà il supporto del pubblico. C’è grande attesa anche per l’importanza di questa tappa nel duello iridato tra Max Verstappen e Lewis Hamilton. Il pilota della Red Bull, dopo la vittoria nella gara di casa, è al comando del campionato con 3 punti di vantaggio sul sette volte campione del mondo della Mercedes.

Per la seconda volta in questa stagione, la griglia di partenza del Gran Premio d’Italia sarà decisa tramite la sprint-race. Qui trovate gli orari degli appuntamenti nel weekend brianzolo.

F1, Gp Italia: gli orari in tv

Il Gran Premio d'Italia sarà trasmesso in diretta a pagamento su Sky e Now Tv e sarà in chiaro anche su Tv 8. Ecco gli orari del weekend.

sabato 11 settembre, ore 12 Prove Libere 2 - Sky Sport F1, Sprint Race ore 16.30 (Sky Sport F1 e TV8);

domenica 12 settembre, ore 15 Gara (Sky Sport F1 e TV8).

Qui trovate il link per seguire il Gran Premio d'Italia a Monza su Tv8.