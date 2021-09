F1 oggi in tv, orari Gp Olanda: dove vedere la gara in diretta e in differita

Tutto è pronto sulla pista di Zandvoort che torna in calendario dopo 36 anni. Gli orari per non perdere nemmeno una delle emozioni del weekend

La F1 torna in pista dopo la 'gara farsa' di Spa-Francorshamps. I tifosi attendono la ripresa del duello da Lewis Hamilton, al volante della Mercedes e Max Verstappen (Red Bull), che godrà del tifo di casa.

Finalmente la F1 torna in pista per voltare pagina dalla domenica no di Spa-Francorshamps. Dopo le tre ore e mezza di attesa e la 'gara farsa' che ha fatto disamorare molti tra i tifosi presenti nella mitica pista nelle Ardenne, si spera che torni finalmente il sereno sul cielo della F1 e che i piloti possano tornare a combattere in pista per i titoli piloti e costruttori.

Il duello tra Hamilton e Verstappen riparte idealmente da Silverstone (qui trovate l’articolo completo sul 12esimo appuntamento della stagione). Max Verstappen, al volante della sua Red Bull, vuole sfruttare il tifo a favore sulla pista di Zandvoord, che torna in calendario dopo 36 anni.

F1, Gp Olanda: gli orari in tv

Il Gran Premio d'Olanda sarà trasmesso in diretta esclusiva su SKy e in differita su Tv8.