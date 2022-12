Andrea Stella, l'ex Ferrarista è il nuovo team principal della McLaren

C'è un altro italiano al vertice di un team di F1. Andrea Stella, l'ingegnere nato ad Orvieto il 22 febbraio 1971, è il nuovo team principal della McLaren. La notizia è arrivata oggi, martedì 13 dicembre, nella giornata in cui è stato ufficializzato l'arrivo di Frederic Vasseur al posto di Mattia Binotto in Ferrari.

A Maranello era stato per 15 anni il Performance Engineer di Michael Schumacher e Kimi Raikkonen (2002-2008), prima di assumere l'incarico di ingegnere di pista dello stesso Raikkonen e di Fernando Alonso (2009-2015). Nel 2015 si trasferì a Woking come referente di pista di Fernando Alonso. Ora è il numero 1 del muretto degli storici rivali.

“Sono molto contento della promozione di Andrea Stella nel ruolo di Team Principal - ha commentato Zak Brown - sarà alla guida del nostro programma tecnico e operativo di Formula 1. Andrea è un membro del nostro team di grande talento, ha esperienza e rispetto, e può contare su una solida esperienza di leadership. Il suo passaggio a questo ruolo è un ottimo esempio della forza che abbiamo nel nostro team, e io sono entusiasta di lavorare più a stretto contatto con lui con l'obiettivo comune di scalare la griglia fino alla vittoria”.

"Sono realista in merito alla quantità di lavoro che ci aspetta per risalire la griglia, ma anche entusiasta e incoraggiato di far parte di questa sfida insieme a una squadra piena di talento, esperienza, spirito da corsa e dedizione. Non vedo l'ora di lavorare a stretto contatto con ciascuno di loro, ed ovviamente con Lando e Oscar, per raggiungere insieme un grande successo e goderci questa nostra sfida”.