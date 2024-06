Flavio Briatore torna in Formula 1: dovrà risollevare la Alpine dalla crisi

Cinque punti dopo nove gare. La stagione di F1 2024 per la Alpine è stata decisamente negativa. Per risollevare il team Luca de Meo, amministratore delegato del gruppo Renault, ha deciso di conferire l'incarico di consigliere esecutivo a Flavio Briatore. La notizia è diventata ufficiale nella mattinata di oggi, venerdì 21 giugno.

Flavio Briatore, 74 anni, ha iniziato la sua carriera in F1 nel 1989 come team principal della Benetton, nel 1991 ha ingaggiato dalla Jordan il giovane Michael Schumacher che aveva una sola gara all'attivo e ha portato il team trevigiano a conquistare due titoli piloti con Schumacher, nel 1994-1995 e un titolo costruttori, nel 1995.

Quando la Benetton viene venduta alla Renault nel 2001 viene assunto come direttore esecutivo. Nel nuovo team ha vinto nel 2005 e nel 2006 due titoli piloti con Fernando Alonso e nel 2006 trionfa anche tra i Costruttori.

Briatore viene allontanato dal team nel 2009 dopo il caso Piquet Jr. al Gran Premio di Singapore 2008 per cui è stato prima radiato e poi assolto con totale risarcimento dei danni.

Il suo nuovo ruolo gli permette di tornare in F1 alla Alpine, il nome con cui dal 2022 la Renault si iscrive al campionato di F1. Flavio Briatore, che un anno fa ha ricevuto il ruolo di ambasciatore del Circus per migliorare l'intrattenimento ai Gp, alla Alpine deve reperire i migliori talenti, deve fornire informazioni sul mercato piloti e mettere tutta la sua esperienza nuovamente a disposizione del team di Enstone.

"Sono onorato di essere stato nominato dall'amministratore delegato e presidente di Renault Luca de Meo suo direttore esecutivo per la divisione Formula Uno e felice di portare il mio contributo all'Alpine", ha scritto Flavio Briatore sui suoi canali social esprimendo la sua soddisfazione per il nuovo incarico.

BWT Alpine F1 Team announces Flavio Briatore as Executive Advisor



BWT Alpine F1 Team can confirm that Flavio Briatore has been appointed by Renault Group CEO Luca de Meo as his Executive Advisor for the Formula One Division. pic.twitter.com/KAdNVkQBPP