Il ritorno di Flavio Briatore: è il nuovo ambasciatore della F1

L’imprenditore diventa una sorta di ambasciatore della F1 e avrà un ruolo di coordinamento, insieme alla struttura diretta dal CEO della F1 Stefano Domenicali, delle iniziative volte a migliorare l’intrattenimento del pubblico e gli investimenti sul prodotto.

"Sono lieto e onorato di poter continuare a supportare lo sviluppo commerciale e di intrattenimento della F1, lo sport che amo e che è stato una parte così importante della mia vita professionale", ha dichiarato Briatore.

F1, il ritorno di Flavio Briatore

Il manager, entrò in F1 nel 1989 come team principal della Benetton, vinse con la scuderia trevigiana tre titoli, due titoli piloti e un titolo costruttori nelle stagioni 1994 e 1995. Al comando della scuderia transalpina, nel 2005 e nel 2006, ottenne altri 3 titoli, 2 titoli piloti con Alonso e il titolo Costruttori.

La carriera di Briatore venne bruscamente interrotta nel 2009 quando scoppiò il “caso Piquet”. Nell’estate del 2009 Nélson Piquet Jr., pilota appena licenziato dalla Renault, raccontò in una dichiarazione spontanea alla Fia che l’incidente nel Gran Premio di Singapore dell’anno prima, grazie al quale il compagno Alonso vinse la gara, era stato pianificato e concordato con il team manager Briatore e il capo dei tecnici Symonds.

Dopo le indagini della Federazione internazionale sul “Crashgate", Briatore venne allontanato dal team nel settembre 2009 e radiato dalla Fia.

Nel 2010 però tutto venne ribaltato. Il Tribunal de grande instance di Parigi annullò la radiazione dichiarando non regolare il procedimento istruito e la Fia venne condannata a versare al manager italiano un risarcimento danni da 15mila euro. In seguito venne trovato un accordo tra la FIA e Briatore con cui si stabilì che il manager non sarebbe tornato in F1 prima del 2013.

Da un po' di tempo c'era voci sempre più insistenti su un ritorno di Briatore nel Circus. Oggi il suo ritorno è diventato ufficiale e anche il suo ruolo: supporterà lo sviluppo commerciale.