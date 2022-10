La Red Bull patteggia, mano leggera della Fia per aver sforato il budget cap: soltanto 7 milioni di dollari di multa

Ci si attendeva la mano leggera e alla fine così è stato. La Fia, come sentenza alla Red Bull per la violazione del budget cap 2021, commina alla Red Bull sette milioni di dollari di multa e la riduzione del 10% del monte ore in galleria del vento rispetto alle risorse che le spetteranno per la prossima stagione in base alla classifica finale del mondiale costruttori.

L'altro team trovato non conforme, la Aston Martin, ha ricevuto una multa di 450mila dollari. Il team di Lawrence Stroll è colpevole, però, solo di violazione procedurale e non di spesa.

Nel dettaglio Red Bull ha violato il budget cap 2021 per una cifra quantificata in 1,8 milioni di sterline, l'1,6 % in più del limite consentito dal budget cap, peraltro inferiore al 5% del totale, limite per essere considerata "violazione minore".

Fia e Red Bull sono arrivate a un accordo di patteggiamento. La nota della Fia chiarisce che la Cost Cap Administration, l'ente che ha rilasciato ai team il certificato di conformità al nuovo regolamento finanziario e che aveva rilevato le irregolarità di Red Bull e Aston Martin, ha rilevato che "Red Bull non ha mai evidenziato azioni in malafede, disoneste o fraudolente né ha mai deliberatamente occultato qualsiasi informazione".

Per questo la Cost Cap Administration ha offerto al team un accordo di patteggiamento che è stato accettato dalla scuderia austriaca data la natura limitata della violazione procedurale e per il fatto che la violazione di spesa si è rivelata inferiore al 5% del tetto ai costi di 145 milioni di dollari, fissato per l'esercizio 2021.

Il report finanziario presentato dalla Red Bull è di 114.293.000 milioni di sterline, con un aggiustamento di 5.607.000 milioni di sterline. Questo ha atto sforare di 1.864.000 il limite del budget cap 2021, fissato per tutti a quota 118.036.000 milioni di sterline con una violazione della Red Bull dell'1,6%. Tra le spese che hanno portato allo sforamento sono indicate spese per il personale, contributi dei dipendenti, catering, ricambi, spese di viaggio, ma anche costi d'impiego delle power unit. La decisione era quella attesa, che preannunciava polemiche da parte delle altre squadre e discussioni tra i tifosi. Vedremo, ora, come si evolverà la situazione, durante il weekend di gara in Messico.