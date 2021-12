Incidenti, quale pilota è costato di più: la classifica 2021

Ogni squadra all’inizio di una nuova stagione di F1 sa che dovrà fare inesorabilmente i conti con i costi degli incidenti di gara. Anche quest’anno, ricco di battaglie in pista tra i piloti, non sono mancate le inevitabili spese dei salati conti delle officine.

Sky Germania ha voluto realizzare una speciale classifica sommando tutte le spese sostenute nel corso dei vari Gran Premi da ogni singolo pilota.

A trionfare in questa speciale graduatoria è stato proprio un pilota tedesco, Mick Schumacher, che nella sua stagione d'esordio è costato alla Haas 4.212.500 euro di riparazioni.

Alle sue spalle è secondo Charles Leclerc (4.046.000 euro) che precede il campione del mondo Max Verstappen (3.889.000).

La Alpine è molto contenta per il risultato ottenuto in questa classifica dai suoi piloti. Fernando Alonso, 19esimo, è costato solo 315.000 euro, mentre Esteban Ocon chiude il gruppo con 280.000 euro lasciati in officina. In questo caso si può proprio dire, beati gli ultimi.

F1 2021, la classifica per spese incidenti

1. Mick Schumacher (Haas) 4.212.500 euro

2. Charles Leclerc (Ferrari) 4.046.000 euro

3. Max Verstappen (Red Bull) 3.889.000 euro

4. Nicholas Latifi (Williams) 3.116.500 euro

5. Valtteri Bottas (Mercedes) 2.713.500 euro

6. Lance Stroll (Aston Martin) 2.686.000 euro

7. Yuki Tsunoda (AlphaTauri) 2.606.500 euro

8. Nikita Mazepin (Haas) 2.468.000 euro

9. Kimi Raikkonen (Alfa Romeo) 1.950.000 euro

10. George Russell (Williams) 1.845.000 euro

11. Carlos Sainz (Ferrari) 1.756.000 euro

12. Lando Norris (McLaren) 1.453.000 euro

13. Lewis Hamilton (Mercedes) 1.235.000 euro

14. Pierre Gasly (AlphaTauri) 1.113.000 euro

15. Sergio Pérez (Red Bull) 939.000 euro

16. Antonio Giovinazzi (Alfa Romeo) 854.000 euro

17. Daniel Ricciardo (McLaren) 713.000 euro

18. Sebastian Vettel (Aston Martin) 660.000 euro

19. Fernando Alonso (Alpine) 315.000 euro

20. Esteban Ocon (Alpine) 280.000 euro