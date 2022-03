F1 2022, chi è il favorito per vincere il Mondiale e le possibili sorprese

Domenica 20 marzo, sul tracciato di Sakhir, il Gran Premio del Bahrain aprirà la stagione 2022 della F1. Un’annata, con 22 Gran Premi, che è particolarmente attesa da tutti gli appassionati. Due sono i motivi principali: l’emozionante epilogo ad alta tensione della passata stagione e il cambio regolamentare che nasce per regalare uno spettacolo ancora maggiore.

F1 2022, i piloti e i team favoriti

La vera forza delle varie monoposto inizieremo a scoprirla soltanto al termine della prima gara. In questa stagione, inoltre, dove le monoposto sono state completamente stravolte dal regolamento con il ritorno dell’effetto suolo e l’introduzione degli pneumatici da 18 pollici, sarà importantissimo lo sviluppo che i vari team riusciranno a portare avanti nel corso dell’anno.

Qualcosa dai test è emerso. Sarà nuovamente battaglia tra la Mercedes e la Red Bull con la Ferrari che quest’anno vuole inserirsi tra i due top-team che hanno animato la battaglia iridata nella passata stagione.

La voglia di rivalsa di Lewis Hamilton posiziona l’inglese come favorito per questa stagione secondo i principali allibratori che prevedono una nuova battaglia con il campione del mondo in carica.

C’è chi scommette su un primo anno super da parte di George Russell, il giovane britannico della Mercedes, ex Williams, ha mostrato un grandissimo talento e promette di essere per Hamilton assai meno accomodante di Bottas.

Il valore dei piloti di Maranello, Leclerc e Sainz, è noto da tempo. Quello che finora era mancato al Cavallino era una macchina vincente. Se, come sembra dalle indicazioni dei primi test, la F1-75 è davvero nata sotto una buona stella, la Rossa riuscirà a togliersi delle belle soddisfazioni.

Da tenere d'occhio la McLaren che negli ultimi anni è costantemente cresciuta e ha due driver di valore come Norris e Ricciardo.

Fernando Alonso, al volante della sua Alpine, ha la voglia di un ragazzino e l'esperienza di un leone che non vede l'ora di dare battaglia. Difficilmente avrà una monoposto in grado di lottare per il titolo ma, In questa annata, se il nuovo regolamento regalerà davvero tanti appassionanti sorpassi, Nando, conoscendo il suo temperamento, sarà tra coloro che saranno sempre pronti a lottare.

Lo spettacolo sarà assicurato.