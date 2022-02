F1 2022, svelata la nuova F1 2022: com'è la Red Bull con cui Verstappen difenderà il titolo

Oggi, mercoledì 9 febbraio, la Red Bull ha ufficialmente presentato la RB18, la monoposto con cui Max Verstappen difenderà il titolo mondiale conquistato nell’adrenalinica gara di Abu Dhabi lo scorso dicembre.

C’è grande attesa per questa monoposto. A disegnare la vettura con cui gareggerà il campione del mondo è Adrian Newey. L’ingegnere della Red Bull, un vero genio della F1, che lavora per il team austriaco dalla stagione 2006, è chiamato a una nuova affascinante sfida grazie all’introduzione della rivoluzione regolamentare in vigore da quest’anno.

Ready to send it ? Bringing in a whole new era of #F1 with our fans ? pic.twitter.com/jtpBptQmCJ — Oracle Red Bull Racing (@redbullracing) February 9, 2022

Come avrà interpretato le nuove regole che prevedono una semplificazione aerodinamica volta a favorire i duelli in pista e ad aumentare lo spettacolo?

F1 2022: la nuova Red Bull

La Red Bull spera che Newey sia riuscito nuovamente a sorprendere tutti. “Il 2021 è stato uno degli anni più emozionanti per la F1 e per noi, con questo duello per il titolo fino all’ultima gara. Nel 2022 ci sono nuove regole, ma la nostra motivazione è grande. La sfida è adattarsi alle nuove regole per sfruttarne tutte le possibilità il prima possibile, per ogni squadra sarà una curva di apprendimento per tutta la stagione dalla prima all’ultima gara. Max Verstappen è stato incredibile nel 2021, Checo Perez crescerà ancora, l’importante è essere squadra, nel 2021 lo siamo diventati ancora di più”, ha dichiarato il team principal Christian Horner.

Max Verstappen è davvero carico e non vede l’ora di scendere in pista con il numero 1 sulla sua macchina. Mi sono riposato e sono pronto a salire di nuovo in macchina - ha detto il campione del mondo - al momento l’importante è prepararsi bene fisicamente perché le nuove regole sono un’incognita. Non sappiamo come si comporterà in pista e sono elettrizzato all’idea di scoprirne la velocità in pista al primo test. Servirà un adattamento alle nuove regole, non è come un aggiornamento dalla vettura dell’anno scorso, sarà tutto nuovo. Pressioni? Nessuna, farò come sempre perché non c’è motivo di cambiare. Non vedo l’ora di cominciare”, ha detto.

Vuole essere protagonista di una grande annata anche Checo Perez che ha dichiarato: “Sono molto emozionato nel fare il mio ritorno in pista con una nuova macchina. Non vedo l’ora di essere nuovamente a contatto con i fan perché negli ultimi due anni ci sono state molte restrizioni. La Formula 1 ormai è conosciuta e amata in tutto il mondo. Spero di poter competere alla grande durante la stagione, per il team e per i tifosi”.

Ora la nuova Red Bull non vede l’ora di scoprire il suo potenziale. A stabilirlo sarà l’unico vero giudice, il cronometro. L’appuntamento è in Spagna dal 23 al 25 febbraio per i primi test sul tracciato del Montmelò.

F1 2022, il calendario

Test F1

23-25 febbraio - Montmeló (Spagna)

10-12 marzo - Bahrain

F1 2022: il calendario