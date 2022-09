Formula 1, Mondiale 2023: il calendario con tutte le date dei Gp

La Fia ha approvato oggi, martedì 20 settembre, il calendario del Mondiale di F1 2023. Sarà una stagione da record con 24 Gp. Si inizierà domenica 5 marzo in Bahrain, chiusura ad Abu Dhabi, domenica 26 novembre. Non si correrà il Gp di Francia, mentre debutterà Las Vegas, come penultima gara della stagione, domenica 18 novembre.

Sono confermate le gare italiane a Imola, domenica 21 maggio e a Monza, domenica 3 settembre. Domenica 16 aprile è previsto il ritorno del Gp della Cina, dopo 3 anni di pandemia. Il tradizionale appuntamento di Spa-Francorshamps viene anticipato a fine luglio, mentre dopo la pausa estiva, domenica 27 agosto, la seconda parte di stagione ricomincerà dal Gp d'Olanda.

Domenica 8 ottobre si correrà in Qatar, che precederà l'unico trittico di gare consecutive: Austin, domenica 22 ottobre, Città del Messico, domenica 29 ottobre e Interlagos, domenica 5 novembre. Domenica 18 novembre l'attesissimo debutto del Gp di Las Vegas prima del tradizionale finale ad Abu Dhabi.

"La presenza di 24 gare nel campionato 2023 è ulteriore prova della crescita e dell'appeal della Formula 1 su scala globale. L'aggiunta di nuove sedi e la conferma di eventi tradizionali sottolinea la solida gestione dello sport da parte della FIA", commenta il presidente Ben Sulayem. "Sono felice che potremo portare la nuova era di gare avvincenti della Formula 1, prodotte dai regolamenti FIA 2022, a una più ampia platea di tifosi nel 2023. Nel definire il calendario di Formula 1, i membri del Consiglio mondiale del motorpsort hanno tenuto anche in considerazione la programmazione della prestigiosa 24 Ore di Le Mans". Si correrà il 10-11 giugno, un weekend privo di Gran Premi.

F1 2023: il calendario