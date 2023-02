F1 2023, il calendario e gli orari tv: dove vedere tutte le 23 gare in diretta

Una lunga esaltante stagione di F1 2023 attende gli appassionati. Quest'anno saranno 23 le gare in programma e in sei weekend, in Azerbaijan, Austria, Belgio, Stati Uniti, Qatar e Brasile, ci sarà la sprint-race al sabato. Tutte le corse saranno trasmesse in diretta per gli appassionati su Sky Sport F1.

Ancora da definire l’elenco dei Gp in chiaro su Tv8, ma i fan italiani possono stare tranquilli. Il Gp dell’Emilia Romagna, in programma a Imola domenica 21 maggio e il Gp d’Italia, a Monza, domenica 3 settembre, saranno visibili gratuitamente in tv e in streaming. Qui trovate gli orari di qualifiche, gare sprint e Gran Premi per seguire al meglio ogni appuntamento.

F1 2023, il calendario e gli orari in tv

1) Gp Bahrain: 3-5 marzo

sabato 4 marzo: qualifiche ore 16, diretta su Sky

domenica 5 marzo: gara ore 16, diretta su Sky

2) Gp Arabia Saudita: 17-19 marzo

sabato 18 marzo: qualifiche ore 18, diretta su Sky

domenica 19 marzo: gara ore 19, diretta su Sky

3) Gp Australia: 30 marzo-2 aprile

sabato 1 aprile: qualifiche ore 8, diretta su Sky

domenica 2 aprile: gara ore 7, diretta su Sky

4) Gp Azerbaijan: 28 marzo-30 aprile

sabato 29 marzo: gara sprint ore 15, diretta su Sky

domenica 30 marzo: gara ore 13, diretta su Sky

5) Gp Miami: 5-7 maggio

sabato 6 maggio: qualifiche ore 22, diretta su Sky

domenica 7 maggio: gara ore 21.30, diretta Sky

6) Gp Emilia Romagna: 19-21 maggio

sabato 20 maggio: qualifiche ore 16, diretta su Sky

domenica 21 maggio: gara ore 15, diretta su Sky

7) Gp Monaco: 26-28 maggio

sabato 27 maggio: qualifiche ore 16, diretta su Sky

domenica 28 maggio: gara ore 15, diretta su Sky

8) Gp Spagna: 2-4 giugno

sabato 3 giugno: qualifiche ore 16, diretta su Sky

domenica 4 giugno: gara ore 15, diretta su Sky

9) Gp Canada: 16-18 giugno

sabato 17 giugno: qualifiche ore 22, diretta su Sky

domenica 18 giugno: gara ore 20, diretta su Sky

10) Gp Austria: 30 giugno-2 luglio

sabato 1 luglio: gara sprint ore 16.30, diretta su Sky

domenica 2 luglio: gara ore 15, diretta su Sky

11) Gp Gran Bretagna: 7-9 luglio

sabato 8 luglio: qualifiche ore 16, diretta su Sky

domenica 9 luglio: gara ore 15, diretta su Sky

12) Gp Ungheria: 21-23 luglio

sabato 22 luglio: qualifiche ore 16, diretta su Sky

domenica 23 luglio: gara ore 15, diretta su Sky

13) Gp Belgio: 28-30 luglio

sabato 29 luglio: gara sprint ore 16, diretta su Sky

domenica 30 luglio: gara ore 15, diretta su Sky

14) Gp Olanda: 25-27 agosto

sabato 26 agosto: qualifiche ore 15, diretta su Sky

domenica 27 agosto: gara ore 15, diretta su Sky

15) Gp Italia: 1-3 settembre

Sabato 2 settembre: qualifiche ore 16, diretta su Sky e Tv8 in chiaro

Domenica 3 settembre: gara ore 15, diretta su Sky e Tv8 in chiaro

16) Gp Singapore: 15-17 settembre

sabato 16 settembre qualifiche ore 15, diretta su Sky

domenica 17 settembre gara ore 14, diretta su Sky

17) Gp Giappone: 22-24 settembre

Sabato 23 settembre: qualifiche ore 8, diretta su Sky

Domenica 24 settembre gara ore 7 diretta su Sky

18) Gp Qatar: 6-8 ottobre

Sabato 7 ottobre: qualifiche (orari da definire), diretta su Sky

domenica 8 ottobre: gara (orari da definire), diretta su Sky

19) Gp USA: 20-22 ottobre

sabato 21 ottobre: corsa sprint a mezzanotte, diretta su Sky

domenica 22 ottobre: gara ore 21, diretta su Sky

20) Gp Messico: 27-29 ottobre

sabato 28 ottobre: qualifiche alle ore 22, diretta su Sky

domenica 29 ottobre: gara ore 21, diretta su Sky

21) Gp Brasile: 3-5 novembre

sabato 4 novembre: gara sprint ore 20.30 (diretta su Sky)

domenica 5 novembre: gara ore 19.00 (diretta su Sky)

22) Gp Las Vegas: 16-18 novembre

sabato 17 novembre: qualifiche (orari da definire), diretta su Sky

domenica 18 novembre: gara (orari da definire), diretta su Sky

23) Gp Abu Dhabi: 24-26 novembre