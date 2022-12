F1 2023: Salgono a 6 le Sprint Race, dove e quando si correranno

La Sprint Race funziona e per questo nel 2023 raddoppia. La Formula 1 ha annunciato oggi, mercoledì 7 dicembre, le 6 località dove sarà la corsa di 100 km del sabato a decidere la griglia di partenza del Gp della domenica. La prima sarà in Azerbaigian, sabato 30 aprile, la seconda in Austria, sabato 2 luglio, la terza in Belgio, sabato 30 luglio, la quarta in Qatar, sabato 8 ottobre, la quinta negli Usa, a Austin, sabato 22 ottobre, l'ultima in Brasile, sabato 5 novembre.

Si passerà dalle 3 Sprint Race del 2022 alle 6 del 2023. Il nuovo formato di gara, infatti, ha portato a un sensibile aumento del numero di spettatori rispetto agli eventi in cui le qualifiche hanno sostituito le normali sessioni di prove libere del venerdì. Il pubblico è stato di 7,8 milioni (+39% rispetto alle qualifiche del GP d'Austria 2021) nei 23 mercati e ha registrato un +8% rispetto alla media delle qualifiche del 2022.

Per questo il capo della F1, Stefano Domenicali, in una nota stampa ha dichiarato: "Abbiamo notato una reazione estremamente positiva agli eventi di F1 Sprint durante i primi due anni di questo nuovo format. Siamo ansiosi di vedere i risultati dei 6 eventi 2023. L'introduzione della F1 Sprint ha creato un weekend di gara che include tre giorni di azione con competizione e offre più intrattenimento ai fan, oltre a un valore aggiunto per gli attori, cioè team, emittenti, partner e organizzatori locali".

Il formato Sprint Race, così composto, ha quindi convinto. Una sessione di prove libere il venerdì con sessione di qualifica nello stesso giorno per assegnare la pole position che definisce la griglia di partenza della Sprint. Questa viene disputata il sabato pomeriggio sulla distanza di 100 km. Il vincitore conquista 8 punti: i punteggi vanno a scalare fino all'ottavo classificato. L'ordine d'arrivo della Sprint Race definisce la griglia di partenza.