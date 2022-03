F1 Gp Gedda: i 5 'perchè-vedere' il Gran dell’Arabia Saudita

Domenica 27 marzo, sulla pista di Gedda, è in programma il Gran Premio dell'Arabia Saudita, la seconda prova del Mondiale di F1. L'inizio del campionato è stato scoppiettante con una Ferrari che ha messo a segno una clamorosa doppietta grazie alla vittoria di Charles Leclerc davanti a Carlos Sainz.

La stagione 2022 non poteva cominciare meglio per la Rossa di Maranello, che ha iniziato la nuova era, quella del ritorno dell’effetto suolo e degli pneumatici da 18 pollici, mettendo a segno una doppietta nel Gran Premio del Bahrain. Il primo posto di Charles Leclerc e il secondo di Carlos Sainz sono stati il giusto premio per il lavoro che la Scuderia ha fatto per tornare vincente. La seconda gara fornirà dunque ulteriori conferme ed è destinata ad aprire altri interrogativi. Qui di seguito vedremo 5 temi chiave della seconda corsa dell’anno.

1) Leclerc e la Ferrari cercano la conferma

Dopo la vittoria dell'orgoglio ritrovato, impreziosita dalla doppietta di Sakhir, Leclerc e la Ferrari si presentano a Gedda con la volontà di dare subito a tutta la concorrenza il messaggio di conferma della ritrovata competitività del Cavallino.

Leclerc l’aveva promesso e vuole mantenere l’impegno preso. Quella della scorsa settimana è stata la prima vittoria della stagione e la Ferrari si è messa subita a lavorare duro per continuare a rimanere lassù, in alto.

Si annuncia una battaglia avvincente con il pilota monegasco che vuole mostrarsi ancora una volta straordinario specialista sul giro veloce e più che mai battagliero in gara. Tutti hanno ancora negli occhi il suo incredibile duello con Verstappen e non vedono l’ora di rivedere questo grande spettacolo che sta regalando la F1.

LET’S GOOOOO!!!! First win of the season ??

So incredibly proud of the whole team for the incredible work produced to get us back to this level. It is only the beginning, it’s now time to work harder than ever to stay there ? @ScuderiaFerrari pic.twitter.com/OcXcoX54KN — Charles Leclerc (@Charles_Leclerc) March 20, 2022

2) Verstappen e la Red Bull: i problemi alla power unit

Tough day. Very disappointed with the final outcome ?



Got some work on our hands from now on. We’ll get on top of it and keep pushing to bounce back stronger ? pic.twitter.com/KsuxfZQNoD — Max Verstappen (@Max33Verstappen) March 20, 2022

Il campione del mondo Max Verstappen è stato l’altro grande protagonista della gara di Sakhir. L’accesissima battaglia contro Charles Leclerc, con sorpassi e controsorpassi, è stato quanto di meglio la F1 potesse augurarsi, dopo il finale thriller dello scorso campionato, che tanto ha fatto e farà discutere.

La pista, però, piace a tutti molto più delle chiacchere da bar e lo spettacolo funambolico regalato dal pilota monegasco e dal pilota olandese nella prima gara è destinato a restare negli annali della F1. Bellissima, a fine gara, la stretta di mano che Verstappen ha voluto dare al suo rivale, mentre si stava facendo intervistare.

Nel Gran Premio del Bahrain, purtroppo per la Red Bull, si è accesa però un punto interrogativo sull’affidabilità. Il primo campanello d’allarme è arrivato quando è andata in fiamme la monoposto sorellastra, la Alpha Tauri di Pierre Gasly. Poi sono arrivati in rapida successione, negli ultimi e decisivi giri, i ritiri di Verstappen e di Sergio Perez. Il team austriaco sarà riuscito a capire la causa di questi problemi a risolverli?

3) Hamilton, Russell e la Mercedes: dove sono davvero

Great start to the season. We gave it our all and ended up with the best result we could have. Well done to the Ferraris, great to see them share the podium. Big week of work ahead but I know we got this pic.twitter.com/p3HXaIR1XF — Lewis Hamilton (@LewisHamilton) March 20, 2022

I ritiri della Red Bull sono stati accolti come manna dal cielo per la Mercedes, soprattutto da Lewis Hamilton che sul podio sprizzava felicità da tutti i pori. Il sette volte campione del mondo e la scuderia Mercedes, però, sanno che non potranno sempre contare sulle disgrazie altrui.

Per questo già da questa gara ci si aspetta di vedere una reazione alle difficoltà riscontrate nei test pre-stagionali e confermate da questa prima gara, da parte del team che ha dominato l’era ibrida.

4) Bottas, Zhou, Magnussen: i top di Sakhir cercano conferme

That was a good weekend. All those in agreement? pic.twitter.com/y0Ox2CGNMD — Alfa Romeo F1 Team ORLEN (@alfaromeoorlen) March 21, 2022

La Haas di Kevin Magnussen, quinta e le Alfa di Vallteri Bottas, sesto e Zhou Guanyu, decimo, sono stati le grandi sorprese del Gran Premio del Bahrain. La scuderia americana, che l’anno scorso era la cenerentola del gruppo, si è ritrovata a lottare nelle posizioni avanzate con il pilota norvegese che ha preso il posto di Nikita Mazepin dopo il licenziamento deciso effetto delle sanzioni prese per l’aggressione della Russia all’Ucraina.

L’Alfa, che era tra le più deluse nella stagione 2021, inizia la nuova stagione con entrambe le vetture in zona punti e con Zhou che diventa il primo pilota cinese a punti della storia della F1. Dopo un weekend così bello, vorranno soltanto riconfermarsi.

5) McLaren, riscatto o crisi

We’re back on track this weekend for the second race of the season! ?



Here’s everything you need to know ahead of the #SaudiArabianGP. ?? — McLaren (@McLarenF1) March 23, 2022

Ricciardo 14esimo, Norris 15 esimo, la McLaren è stata l’enorme delusione della prima corsa dell’anno. Un pessimo inizio della nuova era per il team di Woking che ha dovuto fare i conti per tutto il weekend con il surriscaldamento dei freni e con una vettura che non ha permesso a Ricciardo di superare la Q1 in qualifica e a Norris di non andare oltre al 13simo tempo.

In McLaren sanno che la stagione è lunga e che ci sarà tempo per recuperare il ritardo. La concorrenza, però, non starà a guardare e serve dare un segnale in fretta.

Dalla gara sulla pista di Jeddah arriveranno le prime risposte.