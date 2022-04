F1 Melbourne: i 5 'perchè-vedere' il Gran Premio d’Australia

1 a 1 Le prime due gare della stagione di F1 2022 hanno visto la Ferrari tornare protagonista con la strepitosa doppietta, la prima della nuova era, messa a segno in Bahrain con il successo di Leclerc davanti a Sainz e l’immediata risposta della Red Bull in Arabia Saudita con la vittoria di Verstappen.

Domenica 10 aprile il Circus torna in pista per il Gran Premio d’Australia: la terza gara è già attesissima.

Qui vediamo insieme 5 temi-chiave di questa corsa.

F1 Melborne: l’anteprima

1) Il ritorno all’Albert Park di Melbourne

Quanto ci è mancato. Nei due anni di pandemia la F1 ha dato una grande dimostrazione di adattamento riuscendo a stilare un calendario coinvolgente, recuperando anche alcuni appuntamenti tradizionali, pensiamo ad esempio a Imola, che poi hanno meritato di essere confermati.

Il ritorno della trasferta australiana, che per tanti anni è stata la gara inaugurale del campionato, è qualcosa di molto importante. Finalmente la F1 vivrà una stagione da vero sport globale quale è per definizione, ritrovando l’affetto del pubblico, non soltanto quello davanti alla tv, ma quello presente anche dall’altra parte del mondo.

2) Leclerc e Verstappen riprendono la lotta

Le prime due gare hanno regalato, grazie alle nuove macchine in cui è stato reintrodotto l’effetto suolo, roventi duelli in pista. Leclerc e Verstappen hanno davvero emozionato i tifosi. Il pilota monegasco ha dimostrato che, come si sapeva da tempo, avendo una macchina competitiva può lottare alla pari con il campione del mondo 2021 con cui ha una rivalità fin da bambino. A Sakhir e a Gedda è stato spettacolo: solitamente non c’è due senza tre.

3) La sfida Sainz e Perez

Carlos Sainz vuole recitare un ruolo da protagonista all'interno della Scuderia e in questo campionato. Il suo specchio in casa Red Bull è Sergio Perez. Entrambi hanno iniziato la stagione nel modo migliore. Lo spagnolo della Ferrari ha ottenuto un secondo e un terzo posto, mentre il secondo, che ha come miglior risultato un quarto posto anche a causa di un po' di sfortuna, in Arabia Saudita ha festeggiato la sua prima pole in carriera facendo impazzire il suo Messico. Il ruolo che reciteranno in questo Mondiale sarà determinante per le ambizioni delle rispettive squadre.

4) Dove sono Hamilton, Russell e la Mercedes?

Hamilton e la Mercedes stentano a ingranare in questa nuova era dopo aver dominato la Formula ibrida. Le nuove regole hanno rimescolato le carte regalando risultati sorprendenti. Il sette volte iridato, dopo il fortunato terzo posto in Bahrain, è arrivato soltanto decimo a Gedda e ha chiuso la gara chiedendo se quella posizione assegnasse dei punti.

Il nuovo compagno di squadra Russell sta facendo meglio di lui con un quinto posto nell'ultimo Gp e il quarto nella gara inaugurale.

Dov'è la Mercedes rispetto al resto del gruppo? Riuscirà il vecchio leone ad avere la meglio sul giovane compagno di squadra?

5) C'è una quarta forza?

Dopo due gare la F1 2022 sta iniziando a delineare i suoi valori. Al vertice c'è una lotta molto interessante tra Ferrari e Red Bull, con la Rossa che al momento ha un buon vantaggio in termini di punti grazie alle prestazioni più solide di Sainz rispetto a Perez. La Mercedes cercherà di chiuderà al più presto il gap per tornare a competere per le vittorie. Chi sarà la quarta forza di questo campionato?

La lotta è davvero incerta e agguerrita e vede coinvolte tantissime squadre come la Alpine di Alonso e Ocon, protagonisti nell'ultima gara di un'agguerritissima e altrettanto controproducente lotta intestina, la sorprendente Haas di Magnussen e di Mick Schumacher, fortutamente illeso nel terribile incidente nelle qualifiche in Arabia Saudita e pronto a tornare al volante, la Alfa Romeo di Bottas e Zhou e la Alpha Tauri di Gasly e Tsunoda.

L'attuale ottava posizione è decisamente inaccettabile per la McLaren. L'australiano Ricciardo, nel Gp di casa e il britannico Norris, vogliono tornare a fare punti.

All'Albert Park di Melbourne le tanto attese risposte.