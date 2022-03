F1 Gp Sakhir: i 5 'perchè-vedere' il Gran Premio del Bahrain

Domenica 20 marzo, Gran Premio del Bahrain. La corsa attesa da tutti gli appassionati di F1 per tutto l’inverno è finalmente arrivata. La F1 dopo l’epilogo della stagione 2021 ad Adu Dhabi è pronta a ripartire. Max Verstappen, al volante della Red Bull numero 1, dovrà difendere il titolo dai suoi avversari. Qui di seguito vedremo 5 temi chiave della prima corsa dell’anno.

1) Hamilton-Verstappen: ricomincia il duello

Dopo l’epilogo del Mondiale 2021 tutti aspettano di vedere il momento in cui torneranno ad affrontarsi in pista i due grandi rivali, Lewis Hamilton e Max Verstappen. Il confronto tra il sette volte campione del mondo, a caccia dell’ottavo titolo per superare Michael Schumacher e l’olandese della Red Bull che quest’anno punta al suo secondo alloro iridato è destinato ad animare l’intera stagione e i rispettivi tifosi sono pronti nuovamente a sostenere i loro beniamini.

2) Dov’è la Ferrari?

A Maranello il 2022 era la data, il momento in cui grazie alle nuove regole, la Ferrari sarebbe finalmente tornata a vincere. Ora è arrivato il momento di vedere se quegli sforzi sono stati ripagati e se quelle promesse saranno mantenute. Le prime risposte per Leclerc e Sainz e per tutti i tifosi del Cavallino sul vero potenziale della F-75 arriveranno da Sakhir. Per questo la prima gara di quest’anno è così attesa.

3) Russell e Perez: un duello tra numeri 2?

Quanto siano importanti i secondi piloti nelle scuderie si è visto l’anno scorso, quando Perez diede un bel contributo alla conquista del titolo di Verstappen. La Mercedes ha promosso Russell investendo sul futuro. Saprà ora gestire il talento britannico? Quale ruolo reciterà nel team che ha sempre avuto in un Bottas meno competitivo un compagno non ingombrante per Hamilton? E Perez troverà finalmente quella continuità di risultati che servirebbe alla Red Bull per ambire al titolo Costruttori?

4) Nuove regole: chi saranno gli altri protagonisti

Se Mercedes e Red Bull sono ormai realtà consolidate e la Ferrari punta a tornare grande, chi sono gli altri team che possono essere la sorpresa di questa stagione? La storia recente invita a non sottovalutare la McLaren con la coppia Norris-Ricciardo e attende un salto di qualità della Alpine per sostenere le ambizioni di Alonso. Ci sono altri sulla griglia pronti a beneficiare delle nuove regole?

5) Nuove regole: ci sarà davvero più spettacolo?

Il ritorno all’effetto suolo e i cerchi degli pneumatici da 18 pollici. Queste le principali novità che stravolgono le monoposto e, limitando fortemente l’aerodinamica, puntano a regalare maggiore spettacolo. Si vedranno finalmente più sorpassi in pista in F1 e meno gare decise esclusivamente dalla strategia?

Dalla gara sulla pista di Sakhir arriveranno le prime risposte.