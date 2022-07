Binotto: "In Ungheria per la doppietta, Ferrari deve voltare pagina dopo il Gp di Francia"

Più forti, più affamati, più determinati. Mattia Binotto suona la carica in vista del Gran Premio d'Ungheria, l'ultima prova prima della pausa estiva del Mondiale di F1.

Quando mancano 10 gare al termine della stagione, Leclerc deve recuperare 63 punti su Verstappen, mentre la Rossa deve recuperare 82 punti di divario dalla Red Bull. La F1-75 si sta dimostrando una vettura estremamente veloce, Leclerc è regolarmente davanti in qualifica a Verstappen, ma sinora hanno pesato problemi di affidabilità e qualche errore di troppo da parte dei piloti e degli strateghi del Cavallino.

Dopo un avvio di campionato davvero incoraggiante, la Ferrari ha dovuto fare i conti con il ritorno della Red Bull e ora ha la necessità di recuperare, facendo punti pesanti, se vuole impedire il bis iridato di Max Verstappen. Il campione del mondo in carica, dopo la combattutissima e altrettanto discussa sfida all’ultimo Gran Premio dell’ultima stagione contro Lewis Hamilton, sembra aver aggiunto alle sue incredibili doti anche una maggior serenità nella gestione della gara e la capacità di massimizzare sempre il risultato.

Mattia Binotto: "Doppietta in Ungheria dopo il Gp di Francia"

Per questo Mattia Binotto sa che la Ferrari, nel Gran Premio d’Ungheria di domenica 31 luglio, ha la necessità di reagire, voltando pagina dopo l’errore di Leclerc mentre era al comando del Gran Premio di Francia.

"Quello che è successo è un errore 'genuino' di Charles, sono cose che possono succedere e che non mettano in discussione quanto sia bravo come pilota. Abbiamo sempre visto che Charles reagisce con grande forza quando commette degli errori. Sono sicuro che tornerà in Ungheria ancora più forte ed affamato”, ha detto sul sito ufficiale della F1.

"In Ungheria sarà importante voltare pagina - ha aggiunto il team principal del Cavallino. Farà nuovamente davvero caldo e dovremo gestire ancora una volta le gomme, il loro degrado e il loro surriscaldamento. Sarà molto simile a Le Castellet. Ci sono molte ragioni per cui dobbiamo sorridere ed essere positivi, perchè il nostro obiettivo in Ungheria non dovrebbe essere una vittoria, ma una doppietta."