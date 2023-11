F1, classifica piloti dopo Gp Brasile: come è cambiata

Il Gran Premio del Brasile è stato vinto da Max Verstappen che ha conquistato il suo 52esimo successo in carriera. Il tre volte campione del mondo, al volante della sua Red Bull, ha dominato la gara, salendo sul podio, davanti a Norris (McLaren) e Alonso (Aston Martin). Giornata da dimenticare per la Ferrari per il ritiro nel giro di formazione di Charles Leclerc, che sarebbe dovuto partire dalla seconda posizione e il sesto posto di Carlos Sainz.

SuperMax Verstappen supera, anche grazie al successo nella Sprint Race del sabato, il muro dei 500 punti, in seconda posizione si conferma il compagno di team Sergio Perez (Red Bull), quarto a Interlagos e battuto da Fernando Alonso per 54 millesimi.

F1, la classifica piloti dopo il Gp del Brasile