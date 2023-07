F1 2023: le classifiche piloti e costruttori aggiornate dopo il Gp d'Austria

Come cambia la classifica del Mondiale di F1 2023 dopo il Gran Premio d'Austria, nono appuntamento del Mondiale di F1 2023? Max Verstappen consolida la sua leadership dominando il weekend trionfando sia nella Sprint Race che in gara che mettendo a segno il giro veloce, fermandosi al penultimo giro per cambiare gomme, forte di un rassicurante vantaggio.

L'olandese allunga in classifica e prende sempre più il largo. Punti importanti per Sergio Perez che, dopo le difficoltà delle ultime gare, torna a guadagnare su Fernando Alonso. Punti importanti le Ferrari che recuperano terreno sulla Mercedes.

Qui trovate le nuove graduatorie in vista della prossima gara in calendario, il Gran premio di Gran Bretagna, domenica 9 luglio.

La classifica piloti dopo il Gp d'Austria

1) Max Verstappen (Red Bull) 229

2) Sergio Perez (Red Bull) 148

3) Fernando Alonso (Aston Martin) 129

4) Lewis Hamilton (Mercedes) 108

5) Carlos Sainz (Ferrari) 86

6) Charles Leclerc (Ferrari) 72

7) George Russell (Mercedes) 70

8) Lance Stroll (Aston Martin) 43

9) Esteban Ocon (Alpine) 31

10) Lando Norris (McLaren) 22

11) Pierre Gasly (Alpine) 17

12) Nico Hulkenberg (Haas) 9

13) Alexander Albon (Williams) 7

14) Oscar Piastri (McLaren) 5

15) Valtteri Bottas (Alfa Romeo) 5

16) Guanyu Zhou (Alfa Romeo) 4

17) Kevin Magnussen (Haas) 2

18) Yuki Tsunoda (AlphaTauri) 2

19) Nyck de Vries (AlphaTauri) 0

20) Logan Sargeant (Williams) 0

La classifica costruttori dopo il Gp d'Austria

1) Red Bull 377

2) Mercedes 178

3) Aston Martin 172

4) Ferrari 158

5) Alpine 48

6) McLaren 27

7) Haas 11

8) Alfa Romeo 9

9) Williams 7

10) AlphaTauri 2