Ferrari, è tremendo essere la quarta forza del Mondiale

Ferrari

Due indizi fanno una prova e il giorno dopo il risveglio è ancora peggiore. Il primo Gran Premio dell’anno, a Sakhir, aveva fatto male ai Ferraristi, passati dal considerare i benefici di una gomma risparmiata in qualifica in ottica gara, per poi vedersi inesorabilmente più lenti sul passo gara. La considerazione che la Red Bull di quest’anno sia di un altro pianeta era già difficile da accettare e si scontra, per giunta, con i proclami illusori di questo inizio di stagione.

La SF-23, presentata nel giorno di San Valentino per far innamorare i suoi tifosi, è nata per essere la monoposto del riscatto, doveva essere veloce e affidabile. È la prima dell’era Vasseur, personalmente scelto dai vertici della Scuderia dopo aver accettato le dimissioni di Mattia Binotto. L’ex team principal se ne è andato dopo un secondo posto nel campionato piloti con Charles Leclerc e il secondo posto nel Mondiale Costruttori.

L’obiettivo pomposamente dichiarato dalla Rossa a inizio stagione era quello di vincere, riportando a Maranello un titolo piloti che manca dal 2007 con Kimi Raikkonen e quello dei team che manca dal 2008.

A fare male in Bahrain, ancora più del ritiro per problemi di affidabilità sulla monoposto di Leclerc, che ha costretto il monegasco a rinunciare al podio, è stato il distacco di 48" rimeditato da Carlos Sainz, alla fine quarto. Una parziale consolazione, però, arrivava dalle difficoltà della Mercedes e dalla possibilità di lottare con la Aston Martin. Non potendo battagliare contro la Red Bull sembrava realistico pensare di poter recitare il ruolo di immediati inseguitori.

Per questo la notte di Gedda ha emesso una tremenda sentenza: la Ferrari è la quarta Forza del Mondiale. Le Red Bull spadroneggiano e mettono a segno un'altra doppietta con Perez vincitore e un Verstappen superiore che questa volta arriva secondo soltanto perché parte in 15esima posizione. Alla Ferrari di Leclerc, partito dodicesimo per la penalità di 10 posizioni in griglia, la rimonta riesce fino alla settima posizione, poi la Ferrrari paga, anche su questo tracciato superveloce e cittadino, l’eccessivo degrado delle gomme e la maggior velocità degli avversari anche in rettilineo e in curva.

L'altro Ferrarista Carlos Sainz ha chiuso sesto, alle spalle di Russell, Alonso e Hamilton, ma in pista è stato superato all’esterno dall’Aston Martin di Stroll, che poi si è ritirato. Un’immagine che fa vedere il livello a cui sono attualmente gli avversari. Per la Ferrari non resta che rimboccarsi le maniche, con la consapevolezza che tornare davanti sarà un lungo lavoro. La speranza è che arrivino al più presto sviluppi per rendere davvero questa macchina più veloce o questa stagione, per i tifosi del Cavallino, sarà purtroppo un vero calvario.