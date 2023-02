Ferrari, la presentazione della nuova SF-23: dove vederla in diretta tv e in streaming

Evento da non perdere per tutti i tifosi della Ferrari e gli appassionati di F1. Martedì 14 febbraio alle ore 11.15 verrà svelata la nuova SF-23, la Rossa con cui Charles Leclerc e Carlos Sainz, andranno a caccia del titolo Mondiale nel campionato di F1 2023. La prima ga domenica 5 marzo in Bahrain.

L'obiettivo della Ferrari, dopo il secondo posto dello scorso anno nel Mondiale Costruttori, è quello di vincere. Per questo è stato ingaggiato anche un nuovo team principal, Frederic Vasseur, che prende il posto di Mattia Binotto.

F1, presentazione Ferrari 2023: dove vederla in diretta

I tifosi della Ferrari potranno vedere la presentazione della SF-23 in diretta tv su Sky Sport 24 (canale 200) e Sky Sport Formula 1 (canale 207) e in streaming su Sky Go e NOW dalle ore 11.15.