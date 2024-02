F1, la Ferrari svela la SF-24: dove vedere la presentazione in diretta tv e streaming

Occhi puntati su Maranello per tutti gli appassionati di F1 e, in particolare per i tifosi della Ferrari. Domani, martedì 13 febbraio, sarà finalmente svelata la SF-24, la monoposto con cui Charles Leclerc e Carlos Sainz gareggeranno nel Mondiale 2024 di F1. Al termine dell'evento, che inizierà alle ore 12, la nuova Rossa farà i primi giri nella pista di Fiorano.

F1, presentazione Ferrari SF-24: dove vederla in tv e in streaming

La presentazione della SF-24 inizierà alle 12 di martedì 13 febbraio e si potrà seguire in diretta dalle 11.30 su Sky Sport 24 (canale 200) e Sky Sport F1 (canale 207) e in streaming su NOW, Sky Sport F1 e sul canale You Tube della Ferrari.

C'è grande entusiasmo nella Scuderia che ha recentemente annunciato l'accordo con Lewis Hamilton, il sette volte campione del mondo, che nel 2025 diventerà un pilota del Cavallino, lasciando la Mercedes per prendere il posto di Carlos Sainz.

La Mercedes presenterà la propria vettura, la W 15, mercoledì 14, mentre la Red Bull campione del mondo piloti, con Max Verstappen e Costruttori, sarà presentata giovedì 15 febbraio.