Verstappen in pole ad Abu Dhabi, Leclerc in prima fila: la Ferrari vuole il secondo posto Mondiale

Sarà Max Verstappen (Red Bull) a partire davanti a tutti nel Gran Premio d'Abu Dhabi, ultimo prova del Mondiale di F1 2023. Il tre volte campione del mondo ha centrato la pole, Charles Leclerc (Ferrari) le ha provate tutte per strappargliela e alla fine partirà in prima fila.

SuperMax scatterà in prima posizione per la 32esima volta in carriera, la dodicesima quest'anno. In seconda fila la McLaren di Oscar Piastri, terzo, davanti alla Mercedes di George Russell, quarto. Soltanto 11esimo Lewis Hamilton (Merdedes) e ancora più lontano Carlos Sainz (Ferrari).

Nel campionato Costruttori la Mercedes ha 392 punti, la Ferrari 388 e si giocano la seconda piazza alle spalle della Red Bull già campione del mondo. Il Gp d'Abu Dhabi, ultimo Gp dell'anno, scatterà alle ore 14.

F1, Gp Abu Dhabi: la griglia di partenza

1) Max Verstappen (Red Bull)

2) Charles Leclerc (Ferrari)

3) Oscar Piastri (McLaren)

4) George Russell (Mercedes)

5) Lando Norris (McLaren)

6) Yuki Tsunoda (AlphaTauri)

7) Fernando Alonso (Aston Martin)

8) Nico Hulkenberg (Haas)

9) Sergio Perez (Red Bull)

10) Pierre Gasly (Alpine)

11) Lewis Hamilton (Mercedes)

12) Esteban Ocon (Alpine)

13) Lance Stroll (Aston Martin)

14) Alexander Albon (Williams)

15) Daniel Ricciardo (AlphaTauri)

16) Carlos Sainz (Ferrari)

17) Kevin Magnussen (Haas)

18) Valtteri Bottas (Alfa Romeo)

19) Guanyu Zhou (Alfa Romeo)

20) Logan Sargeant (Williams)