F1, Verstappen trionfa ad Abu Dhabi davanti a Leclerc: Mercedes seconda nel campionato Costruttori

Max Verstappen vince anche il Gp d'Abu Dhabi. Oggi, domenica 26 novembre, il tre volte campione del mondo trionfa sulla pista di Yas Marina, centrando il 19esimo successo in 20 gare in questa stagione. Un dominio praticamente assoluto, certificato dal titolo, interrotto soltanto dall'unica vittoria Ferrari, conquistata a Singapore da Carlos Sainz.

Charles Leclerc, secondo al traguardo, ha provato a tenere testa a Verstappen, il pilota con più vittorie in una singola stagione in F1, soprattutto al via. Russell, terzo al traguardo, è riuscito a conquistare un podio preziosissimo che è valso alla Mercedes il secondo posto nel campionato costruttori 2023, davanti alla Ferrari per soli 3 punti, 409 a 406.

Quarto Perez (Red Bull), davanti a Norris (McLaren), quinto, Piastri (McLaren), sesto, Alonso (Aston Martin), settimo, Tsunoda (Alpha Tauri), ottavo, Hamilton (Mercedes), nono, Stroll (Aston Martin), decimo. Soltanto 18esimo Carlos Sainz.

Si chiude una stagione intensa che ha visto un dominatore incontrastato. Riusciranno Ferrari, Mercedes e McLaren, in primis, a reagire allo strapotere di Verstappen e della Red Bull? Per avere le prime risposte nel primo appuntamento in pista bisognerà attendere domenica 2 marzo 2024, quando si correrà il Gp del Bahrain.