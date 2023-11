F1 Gp Abu Dhabi orari tv: dove vederlo in diretta

Ultima imperdibile sfida per gli appassionati di F1. In questo weekend si corre il Gran Premio di Abu Dhabi. I titoli Mondiali sono già stati assegnati con Max Verstappen (Red Bull) che ha festeggiato per la terza volta il titolo di campione del mondo e la Red Bull che ha conquistato il titolo Costruttori.

Proprio il secondo posto nella classifica team è destinato ad animare quest'ultima gara con la Mercedes che ha 4 punti più della Ferrari. La Rossa con il secondo posto di Leclerc a Las Vegas e il sesto di Sainz ha recuperato parecchi punti su Hamilton e Russell. Il team di Toto Wolff e quello di Frederic Vasseur si daranno quindi battaglia per la posizione d'onore in classifica.

F1, Gp Abu Dhabi: gli orari in tv

IL Gran Premio di Abu Dhabi, ultimo Gp della stagione di F1, sarà trasmesso in diretta per gli abbonati su Sky Sport (Sky Sport F1 e Sky Sport 4K) e in streaming su NOW e Sky GO. TV8 trasmetterà in differita le qualifiche, sabato 25 novembre e il Gp, domenica 26 novembre.

Diretta (Sky Sport, SkyGo e Now)

Venerdì 24 novembre

ore 10:30: prove Libere 1

ore 14: prove Libere 2

Sabato 25 novembre

ore 11:30: prove Libere 3

ore 15: qualifiche

Domenica 26 novembre

ore 14: gara

Differita TV8

Sabato 25 novembre

ore 18: qualifiche

Domenica 26 novembre