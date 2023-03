F1 Gp Arabia: Perez-Verstappen, un'altra doppietta Red Bull, Sainz 6°, Leclerc 7°, la Ferrari è davvero lontana

Nella notte di Gedda brilla ancora la Red Bull. Sergio Perez fa festa, vincendo il Gran Premio dell'Arabia Saudita, secondo appuntamento del Mondiale di F1. Max Verstappen recupera dalla quindicesima piazza fino a quella d'onore, impreziosita dal giro più veloce.

Sul terzo gradino del podio sale nuovamente Fernando Alonso (Aston Martin), che bissa l’ottimo risultato della gara inaugurale in Bahrain. Lo spagnolo, però, è attualmente sotto investigazione per avere scontato, durante la safety-car, la penalità, per essere partito con la monoposto non allineata correttamente al via. Se gli verrà comminata una penalità di 5” conserverà il podio, in caso di 10” di penalizzazione, sarà Russell a vedersi assegnare un terzo posto che renderebbe migliore il bilancio della Mercedes, quinta con Hamilton.

Le Frecce d’Argento nella gara delle deluse di questo inizio di stagione chiudono davanti alla Ferrari. Il team di Maranello non può usare l’alibi della safety-car dopo il ritiro di Stroll che avvantaggia Hamilton e Verstappen. Le prestazioni di Sainz e Leclerc, sesto e settimo al traguardo, denotano un evidente gap prestazionale con difficoltà da affrontare nel progetto SF-23. La Rossa dovrà lavorare sodo per tornare a lottare per il podio, preoccupandosi di recuperare al più presto terreno su Aston Martin e Mercedes, prima di pensare a raggiungere la Red Bull che è su un altro pianeta.

Completano l'elenco dei piloti a punti Ocon (Alpine) ottavo, Gasly (Alpine), nono, Magnussen (Haas), decimo. Dopo due gare Verstappen guida la classifica piloti con 44 punti, seguito dal compagno di squadra Sergio Perez (Red Bull) a 43, Alonso (Aston Martin) a 27, George Russell (Mercedes), a quota 21, Carlos Sainz (Ferrari) e Lewis Hamilton (Mercedes) a 20. La Red Bull ha già preso il largo nel Mondiale Costruttori con 87 punti, davanti alla Mercedes a 41, alla Aston Martin a 35 e alla Ferrari a 26 punti.

Prossimo appuntamento domenica 2 aprile in Australia: si corre all'Albert Park di Melbourne.

F1 Gp Arabia Saudita: l'ordine d'arrivo

Sergio Perez (Red Bull) Max Verstappen (Red Bull) Fernando Alonso (Aston Martin) George Russell (Mercedes) Lewis Hamilton (Mercedes) Carlos Sainz (Ferrari) Charles Leclerc (Ferrari) Esteban Ocon (Alpine) Pierre Gasly (Alpine) Kevin Magnussen (Haas) Yuki Tsunoda (AlphaTauri) Niko Hulkenberg (Haas) Zhou Guanyu (Alfa Romeo) Nyck De Vries (AlphaTauri) Oscar Piastri (McLaren) Logan Sargeant (Williams) Lando Norris (McLaren) Valtteri Bottas (Alfa Romeo)

ritiri