Verstappen in pole a Jeddah, Leclerc è 2°: il 18enne Bearman sostituisce Sainz e parte 11°

Max Verstappen partirà in pole position nel Gran Premio dell'Arabia Saudita, seconda prova del Mondiale di F1 2024. Al fianco dell'olandese della Red Bull, che ha fermato il cronometro sul tempo record della pista (1'27"472), domani, sabato 9 marzo, a Jeddah, partirà Charles Leclerc, staccato di 319 millesimi, che all'ultimo giro della Q1 artiglia un'importantissima prima fila, precedendo Sergio Perez (Red Bull) per 16 millesimi. Fernando Alonso (Aston Martin) è 4° grazie a una prestazione solida.

In quinta e sesta posizione le McLaren di Piastri e Norris, Russell (Mercedes) è settimo, Hamilton (Mercedes), ottavo, Tsunoda (Racing Bulls), nono e Stroll (Aston Martin), decimo. Da applausi la prima prova ufficiale di Oliver Bearman (Ferrari). Il 18enne che ha sostituito Carlos Sainz, costretto a saltare il Gp d'Arabia per appendicite, dopo essere salito in macchina nelle terze libere, ha centrato l'11esimo tempo (1'28"642) ed è stato eliminato per soli 36 millesimi da Hamilton (Mercedes), fermandosi a un passo dalla Q1, rendendosi protagonista di un ottimo debutto in qualifica tra gli insidiosi muretti di Jeddah.

F1, Gp Arabia: i commenti dopo le qualifiche

"Le sessioni di prove libere di oggi sono state nel complesso abbastanza buone. Il ritmo è stato buono sia sui percorsi lunghi che su quelli brevi e hanno preparato bene la pista per un circuito cittadino", ha detto Max Verstappen, commentando la pole del Gran Premio dell'Arabia Saudita ai microfoni di Sky Sport. "Nel complesso abbiamo imparato molto e ci sono sempre cose che cerchi di fare meglio in una prestazione sul giro. Sappiamo che alcuni altri team hanno un po' più di potenza sul giro singolo, quindi esamineremo i dati per cercare di migliorare la nostra prestazione complessiva ed estrarre il massimo possibile da questo. In vista delle qualifiche mi sento bene; sarà dura, ma siamo contenti della nostra prestazione di oggi e non vediamo l’ora che arrivi domani".

"Non sono riuscito a migliorare tanto nell’ultimo giro. Credo sia stato per questo che abbiamo mancato la prima fila. Max ha fatto un giro strepitoso, non era possibile raggiungerlo, ma potevo prendere la prima fila. Siamo comunque in lotta, tutto è possibile. Sarà una gara interessante domani, con tantissima azione. Le macchine vicine a noi sono tutte simili come valori. Sarà molto divertente", ha detto Sergio Perez commentando le qualifiche del Gp d'Arabia ai microfoni di Sky Sport.

Domani, il Gran Premio dell'Arabia Saudita, sarà una gara tutta da seguire: il via alle ore 18.

segue servizio completo

F1, Gp Arabia Saudita: la griglia di partenza

1. Verstappen (Red Bull) 1'27"472

​2. Leclerc (Ferrari) 1'27"791

​3. Perez (Red Bull) 1'27"807

​4. Alonso (Aston Martin) 1'27"846

​5. Piastri (McLaren) 1'28"089

​6. Norris (McLaren) 1'28"132

​7. Russell (Mercedes) 1'28"316

​8. Hamilton (Mercedes) 1'28"460

​9. Tsunoda (Racing Bulls) 1'28"547

​10. Stroll (Aston Martin) 1'28"572​

11. Bearman (Ferrari) 1'28"642

​12. Albon (Williams) 1'28"980 ​

13. Magnussen (Haas) 1'29"020

​14. Ricciardo (Racing Bulls) 1'29"025

​15. Hulkenberg (Haas) s.t.

16. Bottas (Sauber) 1'29"179

​17. Ocon (Alpine) 1'29"475

​18. Gasly (Alpine) 1'29"479

​19. Sargeant (Williams) 1'29"526 ​

20. Zhou (Sauber) s.t.