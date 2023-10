Max Verstappen vince a Austin, 50 vittorie in carriera: battuti gli inglesi Hamilton 2° e Norris 3°

Max Verstappen vince il Gran Premio di Austin. Oggi, domenica 22 ottobre, il tre volte campione del mondo ha conquistato il 50esimo successo in carriera, vincendo grazie anche a un'ottima strategia una gara che ha visto protagonisti anche Lewis Hamilton (Mercede), secondo a 2"2 e Lando Norris (McLaren), a 10"7.

Chiude ai piedi del podio, in quarta posizione la Ferrari di Carlos Sainz, sesta l'altra Rossa di Charles Leclerc che scattava dalla pole position. Quinta piazza per l'altra Red Bull di Sergio Perez.

Completano la top-ten George Russell (Mercedes), settimo, Pierre Gasly (Alpine), ottavo, Lance Stroll, nono (Aston Martin), decimo Yuki Tsunoda (Alpha Tauri), autore anche del giro più veloce.

Verstappen, coadiuvato dal muretto Red Bull, ha azzeccato la strategia vincente, fermandosi per primo, riuscendo così a superare Hamilton che si è fermato quattro giri dopo, perdendo quei secondi che alla fine si sono rivelati decisivi. Segnali di crescita in casa Mercedes con Hamilton arrembante nel finale, dove ha chiuso a soli 2"2 dal rivale. Leclerc ha pagato cara la scelta di fare una sola sosta.

"Ci sono rimpianti, quando parti dalla pole non puoi essere contento del 4° posto. Dalla parte di Sainz è andato tutto piuttosto bene, da quella di Leclerc no. Abbiamo seguito la direzione di una sosta, compromettendo la sua gara con la strategia. E' stata una decisione condivisa, era una delle opzioni. I numeri non erano dei migliori probabilmente, dobbiamo migliorare su questo. Non possiamo essere contenti, abbiamo fallito il fatto di avere un quadro chiaro della gara. Dovevamo avere una strategia chiara, eravamo indecisi e abbiamo preso la decisione errata. Avevamo fiducia di fare un lavoro migliore rispetto alla Sprint, Charles ha gestito bene le gomme", ha detto Frederic Vasseur ai microfoni di Sky Sport, confermando i rimpianti del Cavallino.

La F1, a quattro gare dal termine della stagione, tornerà in pista già il prossimo weekend, domenica 29 ottobre si corre il Gran Premio del Messico.

F1, Gp Usa: l'ordine d'arrivo (top-ten)

1. Verstappen (Red Bull) 56 giri

2. Hamilton (Mercedes) a 2"2

3. Norris (McLaren) a 10"7

4. Sainz (Ferrari) a 15"1

5. Perez (Red Bull) a 18"4

6. Leclerc (Ferrari) a 24"6

7. Russell (Mercedes) a 24"9

8. Gasly (Alpine) a 47"9

9. Stroll (Aston Martin) a 48"6

10. Tsunoda (AlphaTauri) a 1'14"3

F1 2024, il calendario: 24 gare, si correrà fino all'8 dicembre