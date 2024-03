Max Verstappen, a Melbourne parte ancora in pole: Sainz 2° davanti a Perez 3°, Leclerc 5°

Sarà ancora Max Verstappen a scattare in pole position per la terza volta su tre gare in questa stagione. SuperMax, che era partito davanti a tutti in Bahrain e a Jeddah, oggi, sabato 23 marzo si è guadagnato la partenza al palo del Gran Premio d'Australia, riuscendo a non commettere errori nella fase decisiva, la Q3, dove ha piazzando il miglior tempo con cui ha spento le velleità mostrate dalla Ferrari nei turni precedenti.

La Rossa, che però ha un buon passo e proverà a dare battaglia nei 58 giri della corsa di domani, domenica 24 marzo, si può consolare per aver ritrovato Carlos Sainz, dopo l'operazione per l'appendicite e il conseguente recupero, subito in prima fila.

L'iberico del Cavallino ha fatto benissimo ed è riuscito a tenere alle sue spalle l'altra Red Bull, quella del messicano Sergio Perez. Leclerc, invece, ha commesso qualche errore nella fase decisiva della qualifica e ora sarà chiamato a una rimonta visto che partirà dalla quinta posizione, alle spalle anche della McLaren di Lando Norris, avendo al suo fianco, in terza fila, l'altra McLaren, quella dell'australiano Oscar Piastri.

Quarta fila per la Mercedes di George Russell, settimo e per la Racing Bulls di Yuki Tsunoda, ottavo, quinta fila tutta Aston Martin con Lance Stroll, nono e Fernando Alonso, decimo, entrambi davanti alla Mercedes di Lewis Hamilton, soltanto 11esimo.

Max Verstappen, domani, domenica 24 marzo, proverà a vincere la terza gara su tre in questa stagione. La sensazione è che, Sainz in primis, gli avversari proveranno a rendergli il compito più faticoso di altre volte. Per tutti i tifosi la sveglia sarà da puntare presto: la gara di Melbourne prenderà il via alle ore 5.

F1 2024, Gp Australia: la griglia di partenza

1. Max Verstappen (Red Bull)

2. Carlos Sainz (Ferrari)

3. Sergio Perez (Red Bull)

4. Lando Norris (McLaren)

5. Charles Leclerc (Ferrari)

6. Oscar Piastri (McLaren)

7. George Russell (Mercedes)

8. Yuki Tsunoda (RB)

9. Lance Stroll (Aston Martin)

10. Fernando Alonso (Aston Martin)

11. Lewis Hamilton (Mercedes)

12. Alexander Albon (Williams)

13. Valtteri Bottas (Kick Sauber)

14. Kevin Magnussen (Haas)

15. Esteban Ocon (Alpine)

15. Kevin Magnussen (Haas)

16. Nico Hulkenberg (Haas)

17. Pierre Gasly (Alpine)

18. Daniel Ricciardo (RB)

19. Guanyu Zhou (Kick Sauber)