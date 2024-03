Carlos Sainz trionfa in Australia, doppietta Ferrari con Leclerc 2°, Verstappen si ritira

L'alba italiana è rossa, bellissima e splendente. Merito della Ferrari che oggi, domenica 24 marzo, vince il Gran Premio d'Australia con Carlos Sainz e centra la doppietta con Charles Leclerc. Vent'anni fa, nella gara inaugurale della stagione 2024, all'Albert Park di Melbourne, a vincere fu Michael Schumacher, davanti a Rubens Barrichello, quella odierna, proprio come allora è una indimenticabile pagina della Storia della Scuderia.

Carlos Sainz Junior, El Matador, all'Albert Park di Melbourne, corona una straordinaria impresa. Partendo dalla seconda posizione, al secondo giro attacca e sorpassa la Red Bull del poleman Max Verstappen. Lo spagnolo della Ferrari, 16 giorni dopo l'operazione d'urgenza per l'appendicite che l'aveva costretto a saltare il Gran Premio d'Arabia Saudita, lasciando spazio al 18enne Oliver Bearman, al suo rientro si è ripreso la scena nel migliore dei modi. Ha vinto gestendo una corsa difficile come quella australiana, riuscendo nel finale a essere più forte anche di una stanchezza dovuta alla mancanza di allenamenti per le sue condizioni fisiche. Un vero e proprio capolavoro.

In seconda posizione si piazza Charles Leclerc abile a tenersi dietro le McLaren di Norris, terzo e Piastri, quarto. Quinta posizione per Sergio Perez (Red Bull), davanti a un ottimo Alonso (Aston Martin), sesto, settimo Lance Stroll (Aston Martin), ottavo Tsunoda (Racing Bulls), Hulkenberg e Magnussen (Haas), nono e decimo chiudono l'elenco dei piloti a punti. Max Verstappen è stato costretto al ritiro dopo cinque giri per un problema di surriscaldamento dei freni. Al secondo giro Sainz l'aveva superato, poi dalla Red Bull del tre volte campione del mondo ha iniziato a uscire del fumo, fino al ritiro.

La gestione della corsa da parte della Ferrari è stata semplicemente perfetta e nel finale Leclerc è anche riuscito a mettere a segno il giro più veloce, conquistando un preziosissimo punticino addizionale.

Carlos Sainz piange e dice semplicemente: "È incredibile, grazie ragazzi, forza Ferrari", anche Leclerc si complimenta con tutti: I tifosi dicono grazie alla Ferrari per questa doppietta, per una sveglia all'alba per cui è valsa decisamente la pena.

F1, Gp Australia 2024: l'ordine d'arrivo

1) Carlos Sainz (Ferrari)

2) Charles Leclerc (Ferrari), giro più veloce della gara

3) Lando Norris (McLaren)

4) Oscar Piastri (McLaren)

5) Sergio Perez (Red Bull)

6) Fernando Alonso (Aston Martin)

7) Lance Stroll (Aston Martin)

8) Yuki Tsunoda (RB)

9) Nico Hulkenberg (Haas)

10) Kevin Magnussen (Haas)

11) Alex Albon (Williams)

12) Daniel Ricciardo(RB)

13) Pierre Gasly (Alpine)

14) Valteri Bottas (Sauber)

15) Zhou Guanyu (Sauber)

16) Esteban Ocon (Alpine)

Ritirati

George Russell (Mercedes)

Lewis Hamilton (Mercedes)

Max Verstappen (Red Bull)

