F1, Ferrari a Melbourne per reagire, Leclerc: "Sappiamo in quale direzione andare"

Sale l’attesa per il Gran Premio d’Australia, il terzo appuntamento della stagione di F1 2023. L’obiettivo, in casa Ferrari, è quello di reagire a questo deludente inizio di stagione. La corsa in Arabia Saudita, in particolare, è stata davvero deludente e il Cavallino si è trovato a dover fare i conti con il fatto di essere la quarta forza del Mondiale, realtà decisamente amara che contrasta totalmente con i proclami di inizio stagione quando la SF-23 era stata presentata come la monoposto con cui puntare a una doppietta vincente nei campionati piloti e costruttori. Ferrari, che pena essere la quarta forza del Mondiale.

F1, Gp Australia: la vigilia di Leclerc e Sainz

Charles Leclerc, che ha vissuto un inizio di stagione da incubo con il ritiro per cause tecniche in Bahrain e il settimo posto in Arabia, dove ha però dovuto scontare una penalità di dieci posizioni in griglia, si presenta in Australia con maggior ottimismo.

"Sappiamo di avere molto lavoro da fare, ma abbiamo anche un’idea chiara di cosa ci serve. Come abbiamo visto, in configurazione da qualifica la vettura è competitiva - ha detto Leclerc nella conferenza stampa FIA - mentre in gara perde prestazione a causa della sensibilità della monoposto al variare delle condizioni esterne. La squadra è motivata e determinata a lottare e la stagione è ancora molto lunga", sottolinea il pilota monegasco, che un anno fa vinse la corsa all'Albert Park.

Anche il compagno di Scuderia, Carlos Sainz, che adora l’Australia, fissa obiettivi simili, per reagire alle attuali difficoltà: “Il target per questo weekend è trovare un compromesso tra la prestazione in qualifica, fin qui piuttosto buona, e il ritmo gara che nei primi due Gran Premi è risultato al di sotto delle aspettative. L’obiettivo a medio termine è invece fare evolvere la SF-23 con degli aggiornamenti che risolvano i punti deboli che abbiamo identificato”.

Sainz è realista sulle attuali possibilità ma ha tenuto a sottolineare come l’inizio di stagione non sia stato interamente negativo: “Ovviamente la performance insufficiente in gara condiziona il risultato e dobbiamo assolutamente fare un passo avanti. Sono convinto che possiamo farcela: la squadra concorda sulla linea da seguire e questo ci dà fiducia che nel corso dell’anno riusciremo ad arrivare dove vogliamo. Nella prima parte di stagione però abbiamo visto pit stop sempre molto buoni da parte dei ragazzi, partenze migliorate e strategie azzeccate, tutti asset importanti che, se mantenuti, ci potranno tornare utili nel corso del campionato”.

Dopo questa gara ci saranno tre settimane di stop prima della trasferta in Azerbaigian, un tempo che la Ferrari vuole utilizzare nel migliore dei modi: “Da parte nostra credo che sarà importante sfruttare al massimo questo tempo – ha sottolineato anche Charles Leclerc - per ottimizzare il pacchetto attuale e mettere a punto gli aggiornamenti che ci permettano di fare il passo avanti che ci serve. C’è bisogno di una vettura solida e costante in gara che permetta a noi piloti di spingere: stiamo lavorando in questa direzione e sono fiducioso che nel corso della stagione possiamo riuscire a raggiungere l’obiettivo”.