Verstappen vola in pole a Melbourne: Sainz 5°, Leclerc 7°

Un'altra prestazione maiuscola di Max Verstappen (Red Bull). L'olandese della Red Bull, nelle qualifiche del Gran Premio d'Australia, terza prova del mondiale di F1 2023, con uno strepitoso ultimo giro guadagna autorevolmente la pole position. Al suo fianco, in prima fila, scatterà George Russell, con una Mercedes rediviva, come dimostra anche il terzo tempo di Lewis Hamilton.

Alonso non centra un risultato altisonante in qualifica, ma è consapevole che la Aston Martin, che consuma meno le gomme, potrà regalargli grandi soddisfazioni in gara.

Carlos Sainz è quinto, davanti a Lance Stroll (Aston Martin) e al compagno di team Charles Leclerc, deluso per il risultato di questa qualifica. La speranza è che la Ferrari mostri dei miglioramenti sul passo gara, rispetto al decisamente deludente Gp dell'Arabia Saudita. Completano la top-ten Alex Albon (Williams), Pierre Gasly (Alpine) e Hulkenberg (Haas). Giornata decisamente negativa per Sergio Perez (Red Bull). Il vincitore del Gp di Gedda è finito nella ghiaia in Q1 e partirà ultimo. Sarà una gara tutta da seguire.

F1, Gp Australia: la griglia di partenza

1) Max Verstappen (Red Bull)

2) George Russell (Mercedes)

3) Lewis Hamilton (Mercedes)

4) Fernando Alonso (Aston Martin)

5) Carlos Sainz (Ferrari)

6) Lance Stroll (Aston Martin)

7) Charles Leclerc (Ferrari)

8) Alexander Albon (Williams)

9) Pierre Gasly (Alpine)

10) Nico Hulkenberg (Haas)

11) Esteban Ocon (Alpine)

12) Yuki Tsunoda (AlphaTauri)

13) Lando Norris (McLaren)

14) Kevin Magnussen (Haas)

15) Nyck De Vries (AlphaTauri)

16) Oscar Piastri (McLaren)

17) Guanyu Zhou (Alfa Romeo)

18) Logan Sargeant (Williams)

19) Valtteri Bottas (Alfa Romeo)

20) Sergio Perez (Red Bull)