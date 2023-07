F1 clamoroso, cambia ordine d'arrivo Gp d'Austria: accolto ricorso dell'Aston Martin

Alla fine i track-limits hanno influito sul risultato del Gp d'Austria. LaFia, accogliendo un ricorso della Aston Martin, ha sanzionato 8 piloti che secondo il team di Lawrence Stroll non erano stati sanzionati nel corso della gara.

Carlos Sainz (Ferrari), che era già stato penalizzato di 5" durante la corsa, è stato penalizzato di altri 10" ed è sceso dal quarto al sesto posto. Penalizzati anche Hamilton, Gasly, Albon, Ocon, Sargeant, De Vries, Tsunoda.

F1, Gp Austria: nuovo ordine arrivo

La Fia ha infatti accolto il ricorso presentato dall’Aston Martin. I tempi cancellati sono stati 83 in totale (su 1200 segnalazioni), penalizzati Sainz (che era già stato punito in gara, quindi per lui 10’’ in totale), Hamilton (idem), Gasly, Albon, Ocon, Sargeant, De Vries, Magnussen, Tsunoda. Lo spagnolo della Ferrari scivola al sesto posto.

Cambia anche la classifica del Mondiale. Piloti: Verstappen (Ola) punti 229 2. Perez (Mes) 148 3. Alonso (Spa) 131 4. Hamilton (GB) 106 5. Sainz (Spa) 82 6. Leclerc (Mon) 72 7. Russell (GB) 72 8. Stroll (Can) 44 9. Ocon (Fra) 31 10. Norris (GB) 24, Costruttori: Red Bull punti 377 2. Mercedes 178 3. Aston Martin 175 4. Ferrari 154 5. Alpine 47 6. McLaren 29 7. Haas 11 8. Alfa Romeo 9 9. Williams 7 10. AlphaTauri 2