Max Verstappen 'Cannibale' in Austria, la Ferrari torna sul podio: Leclerc 2° davanti a Perez 3°

Max Verstappen trionfa nel Gran Premio d'Austria, conquistando con un netto dominio la sua settima vittoria stagionale, la 42esima in carriera, nel nono appuntamento del Mondiale 2023 di F1.

L'olandese, che rafforza ulteriormente la sua leadership nel campionato, dopo aver vinto la Sprint Race di sabato 1 luglio, anche oggi, domenica 2 luglio, in gara, non ha voluto lasciare ai rivali neppure le briciole, nemmeno il giro veloce e al penultimo giro si è fermato per un pit-stop per cambiare le gomme e chiudere con il best-time la corsa.

Sorride anche la Ferrari per il secondo posto di Charles Leclerc, l'800esimo podio della storia della Rossa. Il monegasco al via ha anche provato ad attaccare SuperMax e non ha commesso nessun errore. Terzo Sergio Perez (Red Bull) che rimonta dalla 15esima piazza, rendendosi protagonista di un buon weekend, dopo il secondo posto della minigara di ieri.

Merita grandi elogi Carlos Sainz (Ferrari), alla fine quarto,ma che ha difeso per diversi giri nella fase decisiva ha difeso il podio dall'assalto del messicano della Red Bull, facendo guadagnare tempo a Leclerc. Prima Carlos si era reso protagonista di bellissimi sorpassi.

Quinto Lando Norris con una McLaren che cresce come promesso con i nuovi aggiornamenti, sesto Alonso (Aston Martin), weekend decisamente più negativo per Hamilton, settimo, Russell, ottavo. Completano l'elenco dei piloti a punti Gasly (Alpine) e Stroll (Aston Martin).

Appuntamento al prossimo weekend. Domenica 9 luglio si corre il Gran Premio di Gran Bretagna a Silverstone.

F1, il calendario 2023: 23 gare, le date degli appuntamenti da non perdere

F1 Gp Austria: l'ordine d'arrivo

1) Max Verstappen (Red Bull), giro veloce

2) Charles Leclerc (Ferrari)

3) Sergio Perez (Red Bull)

4) Carlos Sainz (Ferrari)

5) Lando Norris (McLaren)

6) Fernando Alonso (Aston Martin)

7) Lewis Hamilton (Mercedes)

8) George Russell (Mercedes)

9) Pierre Gasly (Alpine)

10) Lance Stroll (Aston Martin)

11) Alexander Albon (Williams)

12) Esteban Ocon (Alpine)

13) Logan Sargeant (Williams)

14) Guanyu Zhou (Alfa Romeo)

15) Nyck de Vries (AlphaTauri)

16) Valtteri Bottas (Alfa Romeo)

17) Oscar Piastri (McLaren)

18) Yuki Tsunoda (AlphaTauri)

19) Kevin Magnussen (Haas)

Rit. Nico Hulkenberg (Haas)