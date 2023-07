F1 Gp Austria: Verstappen trionfa nella Sprint, Sainz 3°, Leclerc soltanto 12°

Max Verstappen inizia nel migliore dei modi il weekend del Gran Premio d'Austria. Il due volte campione del mondo, al Red Bull Ring, conquista il successo nella Sprint Race al Red Bull Ring, concretizzando la pole position conquistata questa mattina, nella Sprint Shootout, il nuovo format di qualifiche che decide la griglia di partenza della Sprint.

La pista bagnata rende combattuta la gara. Sergio Perez, che partiva secondo, ha provato a contrastare il compagno di team, che però è stato come sempre implacabile andando a prendere altri 8 punti che consolidano una classifica dove ha già un margine sempre più ampio.

Terzo posto per Carlos Sainz (Ferrari), che ha preceduto le Aston Martin di Lance Stroll e Fernando Alonso. Bella la rimonta di Hamilton (Mercedes), decimo, che partiva dalle retrovie. Soltanto 12° Charles Leclerc.

Domani, però, sarà tutt'altra gara e al Muretto del Cavallino sperano in un'altra musica. La griglia delle qualifiche, infatti, che è decisa venerdì venerdì 30 giugno, vedrà in prima fila Verstappen e Leclerc, in seconda fila Norris (McLaren) e Sainz, dalla terza Hamilton (Mercedes) e Stroll. Un'altra occasione per il Cavallino che si aspetta di migliorare soprattutto la posizione del pilota monegasco.

F1, Gp Austria: ordine d'arrivo

1) Max Verstappen (Red Bull)

2) Sergio Perez (Red Bull)

3) Carlos Sainz (Ferrari)

4) Lance Stroll (Aston Martin)

5) Fernando Alonso (Aston Martin)

6) Nico Hulkenberg (Haas)

7) Esteban Ocon (Alpine)

8) George Russell (Mercedes)

9) Lando Norris (McLaren)

10) Lewis Hamilton (Mercedes)

11) Oscar Piastri (McLaren)

12) Charles Leclerc (Ferrari)

13) Alexander Albon (Williams)

14) Kevin Magnussen (Haas)

15) Pierre Gasly (Alpine)

16) Yuki Tsunoda (AlphaTauri)

17) yck De Vries (AlphaTauri)

18) Logan Sargeant (Williams)

19) Zhou Guanyu (Alfa Romeo)

20) Valtteri Bottas (Alfa Romeo)