F1, Gp Bahrain: dove vederlo in diretta tv e in streaming

La stagione di F1 inizia finalmente domenica 5 marzo con il Gran Premio del Bahrain. La prima delle 23 gare stagionali si disputerà sul tracciato di Sakhir. Grande attesa per conoscere le forze in campo con Max Verstappen e la Red Bull che si presentano con il titolo di campioni del mondo.

La Ferrari spera di ripetere il successo. Un anno fa a vincere su questa pista fu Charles Leclerc. Per la Rossa fu una giornata trionfale con la doppietta grazie al secondo posto di Carlos Sainz che chiuse davanti a Lewis Hamilton.

F1, Gp Bahrain: dove vederlo in tv e in streaming

I piloti si sfideranno sulla distanza di 57 giri per un totale di 308,238 km. Qui trovate gli orari del weekend:

1) venerdì 3 marzo

prove libere 1: 12.30-13.30

?prove libere 2: 16-17

2) sabato 4 marzo

prove libere 1: 12.30-13.30

?prove libere 2: 16-17

3) domenica 5 marzo

GP Bahrain: 16

L'evento sarà trasmesso in diretta su Sky Sport F1 e in streaming su Now. Le qualifiche e la gara sono trasmessi in differita alle ore 21.30.