Verstappen subito in pole in Bahrain, Leclerc e Sainz dalla seconda fila

Semaforo verde ed è subito spettacolo. In Bahrain la prima sessione di qualifiche della stagione 2023 di F1 rispecchia le attese dei tifosi. Dopo 100 giorni di digiuno non manca lo spettacolo, ma i valori sono quelli che ci si aspettava alla vigilia. Max Verstappen, al volante della Red Bull, fa segnare il miglior tempo e domani, domenica 5 marzo, nella gara che scatterà alle 16 ora italiana, avrà al suo fianco il suo compagno di team, il messicano Sergio Perez.

Charles Leclerc partirà dalla seconda fila, in terza posizione, davanti al compagno di team Carlos Sainz, quarto. La Ferrari, attualmente la seconda forza del Mondiale, ha scelto, in accordo con il pilota, di risparmiare un set di gomme nuove al monegasco, preferendo rinunciare al suo ultimo assalto alla pole in ottica gara.

La Aston Martin è la sorpresa in positivo con Alonso, quinto, davanti alle Mercedes di Russell, sesto e Hamilton, settimo. Stroll (Aston Martin) è stato strepitoso con un ottavo posto più forte dei problemi al polso che avrebbero convinto parecchi a non partecipare.

Completano la top-ten Ocon (Alpine) e Hulkenberg (Haas) che merita un elogio per l'ottima prestazione all'esordio con il team statunitense.

Domani sarà una corsa tutta da vivere: 63 giri a Sakhir con in palio importantissimi punti Mondiali.

F1 Gp Bahrain, la griglia di partenza

1) Max Verstappen (Red Bull)

2) Sergio Perez (Red Bull)

3) Charles Leclerc (Ferrari)

4) Carlos Sainz (Ferrari)

5) Fernando Alonso (Aston Martin)

6) George Russell (Mercedes)

7) Lewis Hamilton (Mercedes)

8) Lance Stroll (Aston Martin)

9) Esteban Ocon (Alpine)

10) Nico Hulkenberg (Haas)

11) Lando Norris (McLaren)

12) Valtteri Bottas (Alfa Romeo)

13) Guanyu Zhou (Alfa Romeo)

14) Yuki Tsunoda (AlphaTauri)

15) Alexander Albon (Williams)

16) Logan Sargeant (Williams)

17) Pierre Gasly (Alpine)

18) Kevin Magnussen (Haas)

19) Oscar Piastri (McLaren)

20) Nyck De Vries (AlphaTauri)